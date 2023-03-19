Выборы-2023. В городе Вильнюсе Зуокас признал поражение, в Вильнюсском районе – неожиданная интрига

В воскресенье в 34 литовских самоуправлениях прошел второй тур выборов мэров. В 20:00 по всей стране закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов. За ходом подсчета следили все платформы LRT: телевидение, радио и портал LRT.lt. Хроника подсчета голосов.

LRT.lt напоминает, что мэров избирали в городах Клайпеде и Вильнюсе, в Алитусском, Аникщяйском, Биржайском, Игналинском, Юрбаркском, Кайшядорском, Кельмском, Кедайнском, Клайпедском, Купишкском, Лаздийском, Мажейкском, Паневежском, Пасвальском, Радвилишкском, Расяйнском, Скуодасском, Шакяйском, Шяуляйском, Шилальском, Шилутском, Тяльшяйском, Тракайском, Укмяргском, Утянском, Варенском, Вильнюсском, Зарасайском районах, а также в Электренай, Калварии, Пагегяй и Висагинасе.

Выборы / E. Blaževič / LRT nuotr.

Зуокас признал поражение на выборах мэра Вильнюса, победил Бенкунскас



Кандидат в мэры Вильнюса Артурас Зуокас в воскресенье признал свое поражение на выборах от консерватора Валдаса Бенкунскаса.

«Уважаемые вильнюсцы, спасибо за доверие, но я не выиграл эти выборы и поздравляю Валдаса Бенкунскаса», – сказал А. Зуокас журналистам в своем штабе.

По неокончательным данным, во втором туре выборов мэра Вильнюса он набрал 47,4 проц. голосов, а В. Бенкунскас – 51,3 проц.

Артурас Зуокас / D. Umbraso/LRT nuotr.

Промежуточные итоги: на выборах мэра Вильнюса – напряженная борьба

После подсчета голосов на более чем половине избирательных участков в Вильнюсе шансы обоих соперников – Артураса Зуокаса и Валдаса Бенкунскаса – примерно равны.

По данным Главной избирательной комиссии, после подсчета голосов на 117 из 156 участков В. Бенкунскас опережает А. Зуокаса.

В настоящее время консерватор набрал 50,75 проц., А. Зуокас - 49,25 проц.

Представители обеих партий в своих вильнюсских штаб-квартирах предоставляют противоречивую информацию и утверждают, что по сведениям от своих однопартийцев в избирательных комиссиях, лидирует именно их кандидат.

Валдас Бенкунскас и Артурас Зуокас / D. Umbraso/LRT nuotr.

Руководитель штаба консерваторов: По нашим данным, после подсчета 70 проц. голосов в Вильнюсе лидирует Бенкунскас

Руководитель избирательного штаба Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Андрюс Вишняускас говорит, что, по данным, имеющимся у консерваторов, после подсчета около 70 проц. голосов на выборах мэра Вильнюса лидирует кандидат от консерваторов Валдас Бенкунскас.

По его словам, это данные наблюдателей за выборами и Главной избирательной комиссии.

Между тем, по официальным данным Главной избирательной комиссии, полученным после 22:00, после подсчета результатов на 79 участках из 156-ти, пока лидирует представитель партии «Свобода и справедливость» Артурас Зуокас, набравший 51 проц. голосов. Валдас Бенкунскас – второй (48 проц.).

Валдас Бенкунскас / E. Blaževič/LRT nuotr.

После того, как Лянгвинене признала поражение в Электренай, Партия свободы осталась без мэров

Поскольку Сильва Лянгвинине, кандидат от Партии свободы, претендовавшая на пост мэра Электренай, признала поражение во втором туре, эта политическая сила осталась вообще без мэров.

«Возможно, процент еще немного уменьшится, но поражение очевидно», – сказала в воскресенье С. Лянгвинене агентству BNS.

После подсчета данных в 10 из 15 участков Электренай кандидат от Либерального движения Гядиминас Раткявичюс набрал 67,56 проц. голосов, а С. Лянгвинене – 30,86 процента.

Выборы / E. Blaževič / LRT nuotr.

Борьба за пост мэра Клайпеды окончена: консерватор Пятрошюс признал поражение

По мере поступления первых результатов с избирательных участков становится ясно, что наибольшую поддержку избирателей получает председатель комитета «Верные Клайпеде» Арвидас Вайткус. Отрыв уже такой, что представитель консерваторов Аудрюс Пятрошюс не сможет догнать своего конкурента. Около 22:00 Пятрошюс признал, что битва за пост мэра проиграна.

После подсчета голосов с 12 участков видно, что первое место занял А. Вайткус, набравший более 60 проц. голосов избирателей, тогда как кандидата от Союза Отечества – Христианских демократов Литвы А. Петрошюс – около 35 проц.

Аудрюс Пятрошюс и Арвидас Вайткус / R. Rumšienės / LRT nuotr.

В Вильнюсском районе – жесткая борьба

В Вильнюсском районе на данный момент лидирует Вальдемар Урбан, на его счету 57,04 проц. голосов.

В копилке кандидата от социал-демократической партии Литвы Роберта Духневича – 42,96 проц.

Правда, пока подсчитаны результаты только 14 районов из 54.

Вальдемар Урбан, кандидат в мэры Вильнюсского районного от Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей, говорит, что не боится кандидата от социал-демократической партии, бросившего ему вызов.

«Мы действительно не ориентировались и не ориентируемся только на избирателей польской национальности. Мы действительно надеемся объединить всех и прекрасно понимаем, что район растет, сюда приезжают люди и молодые семьи со всей Литвы. Мы точно знаем, что за нас голосуют люди литовской национальности, украинцы, которые здесь живут, русские. У нас и в списке тоже были представители пяти национальностей», – сказал Урбан журналистам в воскресенье.

Вальдемар Урбан / E.Blaževič/LRT

Первые результаты больших городов: в Вильнюсе лидирует Зуокас, в Клайпеде – Вайткус

После 21:00 стали появляться первые результаты самых, пожалуй, интересных поединков – в Вильнюсе и Клайпеде.

В столице по результатам 9 округов из 156 лидирует бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас. На его счету 59,14 проц. голосов.

Валдас Бенскунскас пока набрал 40,86 проц. голосов.

В портовом городе бой тоже довольно ожесточенный. В Клайпеде подсчитаны голоса 5 округов из 54, лидирует пока бывший начальник Клайпедского порта Арвидас Вайткус. Он набрал 66,14 проц. голосов.

Его конкурент, консерватор Аудрюс Петрошюс, набрал 33,86 проц. голосов.

Артурас Зуокас и Валдас Бенкунскас / D. Umbraso/LRT nuotr.

Духневич: Надеемся, что мы хотя бы догоним кандидата ИАПЛ-СХС

Кандидат от социал-демократической партии на пост мэра Вильнюсского района Роберт Духневич надеется, что ему удастся хотя бы догнать Вальдемара Урбана, кандидата Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей. Политик не считает, что поддержка, выраженная другими партиями во втором туре выборов, окажет существенное влияние на результат, но, по его словам, приятно, что им удалось объединиться ради общей цели.

«На выборах мэра мы надеемся хотя бы догнать кандидата. Мы видим, что явка неплохая, она неплохая во всем районе. (...) Я, конечно, реалист и вижу, что бороться с административным аппаратом нам не очень легко, но в жизни всякое бывает. Посмотрим сегодня вечером, как у нас сложится», – сказал Р. Духневич агентству ELTA.

«Эти две недели были активными, кампания была не очень чистой, был брошен весь административный ресурс, мы даже наблюдали агитационное вмешательство с помощью костела. Я действительно не поддерживаю такие вещи, но каждый борется, как может», – добавил он.

Роберт Духневич / D. Umbraso/LRT nuotr.

В литовскую полицию поступило 40 сообщений о возможных нарушениях

Новых досудебных расследований правоохранители не начинали.

«До 19:00 было получено 40 сообщений, по двум случаям начато выяснение обстоятельств, досудебных расследований не начато», – сказал агентству BNS представитель департамента полиции Рамунас Матонис.

Должностные лица возбудили семь административных производств по фактам поведения избирателей – установлены четверо человек, пришедших голосовать в нетрезвом виде, еще трое избирателей шумели и ругались матом.

Полиция / BNS nuotr.

Начали поступать первые результаты с малых участков

Около 20:30 начали поступать первые результаты из более мелких регионов Литвы: результаты подсчитываются в Кедайнском, Расяйняйском районах, свои первые цифры представляют Шяуляйский и Зарасайский районы.

Заместитель председателя Главной избирательной комиссии Андрюс Пуксас сообщил, что после аннулирования результатов первого дня досрочного голосования в Аникщяйском районе, когда по решению суда на выборы был возвращен «аграрный» кандидат Кястутис Тубис, из ста избирателей, голосовавших во вторник, возможностью переголосовать воспользовались 74 избирателя.

«Меня очень радует, что, несмотря на резонансные ситуации в Аникщяйском районе и Висагинасе, в обоих самоуправлениях у нас все еще идет спокойное голосование», – сказал А. Пуксас.

Андрюс Пуксас / E. Genio / LRT nuotr.

На повторных выборах мэра проголосовало почти 46 проц. избирателей

По данным Главной избирательной комиссии, во втором туре повторных выборов проголосовало почти 46 проц. избирателей в 34 самоуправлениях.

В воскресенье до закрытия участков в 20:00 свое волеизъявление изъявили 35,77 проц. избирателей. Еще 10,05 проц. избирателей проголосовали заранее, поэтому общая явка составила 45,82 процента.

Наиболее активны были избиратели в Пагегяй и Алитусском районе, где проголосовали в общей сложности 62,13 проц. и 59,93 проц. избирателей.

Наиболее пассивны были избиратели в Панявежском и Шяуляйском районах, соответственно 27,61 проц. и 27,89 проц.

В Аникщяйском районе явка составила 47,85 проц., в Висагинасе – 47,06 процента.

Выборы / E. Blaževič / LRT nuotr.

Повторное голосование проводилось в тех самоуправлениях, мэры которых не были избраны в первом туре. В ходе первого тура мэры были избраны в 26 самоуправлениях. Для этого требовалось набрать свыше 50 проц. голосов жителей, участвовавших в голосовании.

Два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, конкурировали во втором туре.

В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшихся 5 марта, были также избраны советы всех 60 самоуправлений страны. Явка избирателей в первом туре муниципальных выборов оказалась самой высокой за последние двадцать лет – 48,93 проц.

На предыдущих муниципальных выборах, проходивших в 2019 году, активность избирателей в первом туре составила 47,9 проц., а во втором – 41,28 проц. В марте 2019 года мэры во втором туре избирались в 41 самоуправлении.