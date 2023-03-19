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2023.03.19 20:46

По всей Литве закрыты избирательные участки, ведется подсчет голосов

постоянно дополняется
LRT.lt
LRT.lt 2023.03.19 20:46
Выборы
Выборы / E. Blaževič / LRT nuotr.

В воскресенье в 34 литовских самоуправлениях прошел второй тур выборов мэров. В 20:00 по всей стране закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов. За ходом подсчета будут следить все платформы LRT: телевидение, радио и портал LRT.lt.

LRT.lt напоминает, что мэров избирали в городах Клайпеде и Вильнюсе, в Алитусском, Аникщяйском, Биржайском, Игналинском, Юрбаркском, Кайшядорском, Кельмском, Кедайнском, Клайпедском, Купишкском, Лаздийском, Мажейкском, Паневежском, Пасвальском, Радвилишкском, Расяйнском, Скуодасском, Шакяйском, Шяуляйском, Шилальском, Шилутском, Тяльшяйском, Тракайском, Укмяргском, Утянском, Варенском, Вильнюсском, Зарасайском районах, а также в Электренай, Калварии, Пагегяй и Висагинасе.

Выборы
Выборы / E. Blaževič / LRT nuotr.

Начали поступать первые результаты с малых участков

Около 20:30 начали поступать первые результаты из более мелких регионов Литвы: результаты подсчитываются в Кедайнском, Расяйняйском районах, свои первые цифры представляют Шяуляйский и Зарасайский районы.

Заместитель председателя Главной избирательной комиссии Андрюс Пуксас сообщил, что после аннулирования результатов первого дня досрочного голосования в Аникщяйском районе, когда по решению суда на выборы был возвращен «аграрный» кандидат Кястутис Тубис, из ста избирателей, голосовавших во вторник, возможностью переголосовать воспользовались 74 избирателя.

«Меня очень радует, что, несмотря на резонансные ситуации в Аникщяйском районе и Висагинасе, в обоих самоуправлениях у нас все еще идет спокойное голосование», – сказал А. Пуксас.

Андрюс Пуксас
Андрюс Пуксас / E. Genio / LRT nuotr.

На повторных выборах мэра проголосовало почти 46 проц. избирателей

По данным Главной избирательной комиссии, во втором туре повторных выборов проголосовало почти 46 проц. избирателей в 34 самоуправлениях.

В воскресенье до закрытия участков в 20:00 свое волеизъявление изъявили 35,77 проц. избирателей. Еще 10,05 проц. избирателей проголосовали заранее, поэтому общая явка составила 45,82 процента.

Наиболее активны были избиратели в Пагегяй и Алитусском районе, где проголосовали в общей сложности 62,13 проц. и 59,93 проц. избирателей.

Наиболее пассивны были избиратели в Панявежском и Шяуляйском районах, соответственно 27,61 проц. и 27,89 проц.

В Аникщяйском районе явка составила 47,85 проц., в Висагинасе – 47,06 процента.

Выборы
Выборы / E. Blaževič / LRT nuotr.

Повторное голосование проводилось в тех самоуправлениях, мэры которых не были избраны в первом туре. В ходе первого тура мэры были избраны в 26 самоуправлениях. Для этого требовалось набрать свыше 50 проц. голосов жителей, участвовавших в голосовании.

Два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, конкурировали во втором туре.

В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшихся 5 марта, были также избраны советы всех 60 самоуправлений страны. Явка избирателей в первом туре муниципальных выборов оказалась самой высокой за последние двадцать лет – 48,93 проц.

На предыдущих муниципальных выборах, проходивших в 2019 году, активность избирателей в первом туре составила 47,9 проц., а во втором – 41,28 проц. В марте 2019 года мэры во втором туре избирались в 41 самоуправлении.

Выборы
Выборы
Выборы
Выборы
Выборы
Андрюс Пуксас
# Литва
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