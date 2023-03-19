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2023.03.19 19:24

В Вильнюсском районе в крови избирателя обнаружено 3,5 промилле алкоголя

LRT.lt
LRT.lt 2023.03.19 19:24
Голосование в Вильнюсском районе
Голосование в Вильнюсском районе / E. Blaževič/LRT nuotr.

Литовская полиция в воскресенье возбудила семь административных дел по поводу поведения избирателей на повторных выборах мэра, обнаружив четырех пьяных избирателей и еще трех, которые шумели и ругались.

В Вильнюсском районе в крови избирателя установлено 3,5 промилле алкоголя, сообщает BNS.

"Был составлен протокол и установлена степень опьянения в 3,5 промилле", - сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Тем временем в Зарасайском районе на избирательный участок пришли голосовать три пьяных человека - в их крови было обнаружено 0,6, 0,4 и 2,7 промилле алкоголя соответственно. Они подлежат уголовному преследованию за появление в общественном месте в пьяном виде.

Полиция Алитусского района получила сообщения о том, что три человека нецензурно выражались и шумели.

Согласно одному из сообщений, женщина-наблюдатель на выборах в деревне Мирославо Алитусского района в 11.30 пожаловалась полицейским, что неизвестный мужчина ругается и угрожает ей.

Такие нарушители подлежат уголовному преследованию за незначительное нарушение общественного порядка.

К 17:00 полиция получила 34 сообщения о возможных нарушениях во время выборов по всей Литве, досудебных расследований не было начато, а по двум сообщениям из Вильнюсского уезда были приняты меры.

Всего с начала марта полиция получила более 200 различных сообщений о возможных нарушениях на выборах.

В настоящее время сотрудники полиции проводят десять досудебных расследований по фактам возможного вмешательства в осуществление избирательного права.

Голосование на избирательных участках завершится в 20:00.

# Литва
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