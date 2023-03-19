Во втором туре выборов мэров до 13 часов всего проголосовало 28,04 проц. избирателей

В воскресенье в 34-х самоуправлениях страны проходит второй тур выборов мэров. Голосование на избирательных участках началось в 7 и завершится в 20 часов. По данным Главной избирательной комиссии, во втором туре выборов мэра до 13 часов всего проголосовало 28,04 проц. избирателей (с учетом тех 10,05 проц. избирателей, что проголосовали досрочно).

Мэры избираются в городах Клайпеде и Вильнюсе, в Алитусском, Аникщяйском, Биржайском, Игналинском, Юрбаркском, Кайшядорском, Кельмском, Кедайнском, Клайпедском, Купишкском, Лаздийском, Мажейкском, Паневежском, Пасвальском, Радвилишкском, Расяйнском, Скуодасском, Шакяйском, Шяуляйском, Шилальском, Шилутском, Тяльшяйском, Тракайском, Укмяргском, Утянском, Варенском, Вильнюсском, Зарасайском районах, а также в Электренай, Калварии, Пагегяй и Висагинасе.

Повторное голосование проводится в тех самоуправлениях, мэры которых не были избраны в первом туре. В ходе первого тура мэры были избраны в 26 самоуправлениях. Для этого требовалось набрать свыше 50 процентов голосов жителей, участвовавших в голосовании.

Два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, конкурируют во втором туре.

В ходе первого тура муниципальных выборов 5 марта были также избраны советы всех 60 самоуправлений страны. Явка избирателей в первом туре муниципальных выборов оказалась самой высокой за последние двадцать лет – 48,93 процента.

На предыдущих муниципальных выборах, проходивших в 2019 году, активность избирателей в первом туре составила 47,9 процента, а во втором – 41,28 процента. В марте 2019 года мэры во втором туре избирались в 41 самоуправлении.

Выборы / E. Blaževič / LRT nuotr.

Полиция: Повторные выборы мэров проходят спокойно

По словам представителя департамента полиции Рамунаса Матониса, на повторных выборах мэров, которые проходят в воскресенье по всей Литве, до полудня серьезных нарушений зафиксировано не было.

«Сообщения были, некоторые не подтвердились, иные проверяются, пока все достаточно спокойно», – сказал он агентству ELTA около 11:30.

Выборы / E. Blaževič / LRT nuotr.

Д. Грибаускайте надеется, что новые мэры не испортят то, что было создано прежними властями

Бывший глава государства Даля Грибаускайте, отдавшая свой голос на выборах мэра Вильнюсского района, надеется, что все избранные главы самоуправлений в Литве будут стремиться оправдать чаяния людей и «не испортят, а только улучшат то, что смогли создать прежние власти».

«Уже четыре года я живу в 100 метрах от границы города, поэтому принадлежу к (Вильнюсскому – ELTA) району. Пока серьезных нареканий у меня не было, меня полностью устраивает место жительства», – заявила в воскресенье журналистам Д. Грибаускайте.

На вопрос, как она определяла, кому из кандидатов отдать свой голос, политик ответила, что оценивала будущие перспективы и будущие труды.

«Мне очень хотелось бы надеяться, что их будут волновать проблемы людей в каждом регионе. Это общие требования для всех мэров», – добавила она.

Даля Грибаускайте / E. Blaževič / LRT nuotr.

Начали работу наблюдатели из организации «Белые перчатки»: основное внимание уделяется Вильнюсскому региону

С началом дня выборов, «Белые перчатки» активно наблюдают за ходом голосования и работой избирательных комиссий, сообщает общественная организация.

Во всей Литве работают более 300 наблюдателей и почти 20 мобильных бригад, объезжающих участки с наибольшим риском нарушений. Большинство наблюдателей работают в городе Вильнюсе, Вильнюсском районе, Тракайском и Алитусском районах.

Наблюдатели за выборами регулярно информируют координаторов «Белых перчаток» о нарушениях, зафиксированных на участках, и ошибках в работе избирательных комиссий. Как и в первом туре выборов, большая часть сообщений касается ненадлежащим образом опломбированных урн для голосования, необеспечения тайны голосования, когда комиссии необоснованно допускают в кабину для голосования одновременно нескольких избирателей, а также недостаточной защиты личных данных избирателей.

В первые часы голосования в организацию также поступило около 10 обращений граждан о возможных нарушениях на выборах. Большинство из них, как и прежде, касаются политической рекламы: агитации в социальных сетях, не снятых до «периода тишины» плакатах и несоблюдении должного расстояния до избирательных участков.

Представители «Белых перчаток» призывают людей ответственно участвовать в выборах: идя голосовать, иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а о любых замеченных нарушениях сообщать «Белым перчаткам» либо непосредственно в Главизбирком или полицию.

Выборы / E. Blaževič / LRT nuotr.

В воскресенье до 9:00 на выборах проголосовало 12,22 проц. избирателей

По данным Главной избирательной комиссии, во втором туре выборов мэров до 9:00 всего проголосовало 12,22 проц. избирателей.

В воскресенье до 9 часов утра свое волеизъявление на выборах выразили 2,17 проц. избирателей. С учетом досрочного голосования, всего проголосовало 12,22 проц. избирателей.

Если сравнивать нынешнюю явку населения с голосованием, проходившим пару недель назад, то теперь к урнам для голосования пришло на 0,16 проц. больше людей.

Наиболее активны избиратели в Игналинском и Лаздийском районах, где до 9:00 всего проголосовало соответственно 26,41 проц. и 24,97 проц. избирателей.

Наиболее пассивны избиратели в городе Клайпеде и Шяуляйском районе, соответственно 6,87 проц. и 7,45 проц.

Выборы / E. Blaževič / LRT nuotr.

Во втором туре выборов до дня выборов проголосовало 10,05 процента избирателей

За пять дней досрочного голосования своем волеизъявление во втором туре выборов мэра изъявили почти 143 тысячи человек или 10,05 проц. избирателей. Об этом свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии, опубликованные в воскресенье.

Наиболее активно голосовали избиратели Игналинского и Лаздийского районов: соответственно 23,44 проц. и 22,06 проц. избирателей.

Самой низкой активность была в Клайпеде, где за четыре дня свое волеизъявление выразили 5,07 проц. избирателей. Активность в Паневежском районе составила 5,89 процента.

В этом году второй тур голосования проходит в 34 самоуправлениях, четыре года назад это было необходимо в 41 самоуправлении. Тогда до дня голосования проголосовало 6,31 проц. избирателей.