Пригожин обещает собрать армию в 30 тысяч наемников уже к маю

Куда делись предыдущие 50 тысяч наемников из числа заключенных, олигарх умалчивает.

Российский олигарх Евгений Пригожин собирается к маю завербовать еще 30 тысяч наемников в свою "Группу Вагнера". Об этом Пригожин заявил в комментарии, который распространила его пресс-служба.

По словам главаря "Группы Вагнера", открытые им по всей России пункты вербовки наемников дали "неожиданный результат". Олигарх утверждает, что в день удается вербовать по 500-800 боевиков, а иногда даже более 1200 в день.

"К середине мая мы планируем, что количество бойцов в подразделениях увеличится приблизительно на 30 000", – заявил он.

Также Пригожин похвастался, что сейчас удается вербовать людей с хорошей физической подготовкой, хотя раньше с этим были определенные проблемы.

Пригожин вербует новых боевиков в "Группу Вагнера"

После нескольких месяцев тяжелейших боев за Бахмут и Соледар частная армия Пригожина понесла колоссальные потери и, согласно некоторым оценкам, почти перестала существовать в своем прежнем виде.

На этом фоне Пригожин открыл по всей России десятки вербовочных пунктов – преимущественно на базе спортивных клубов, которые посещают в том числе дети. Некоторые пункты вербовки расположены непосредственно в помещениях школ.

Также Пригожин ищет и другие варианты для поиска пушечного мяса. Недавно он сумел запустить рекламу своей группировки на порнографическом портале Porhhub. Увидеть такую рекламу могут посетители сайта из России.

UNIAN