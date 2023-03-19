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2023.03.19 07:25

В Беларуси создана новая провластная партия "Белая Русь"

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DW 2023.03.19 07:25
Минск
Минск / Reuters/Scanpix nuotr.

На сайте "Белой Руси" говорится, что она объединяет 200 тысяч "неравнодушных патриотов". Отмечается, что "Белая Русь" изначально нацелена на поддержку политического курса Александра Лукашенко. 

В Беларуси учреждена новая провластная партия "Белая Русь", созданная на базе одноименного общественного объединения. Соответствующее решение принято на учредительном съезде "Белой Руси" в Минске в субботу, 18 марта.

В тот же день были утверждены программа и устав партии. Председателем новой политической организации избран глава РОО "Белая Русь" Олег Романов.

Общественное объединение "Белая Русь" было создано в ноябре 2007 года, в декабре того же года его зарегистрировал Минюст республики. На сайте объединения говорится, что оно объединяет "200 000 неравнодушных патриотов" - более 8500 первичных организаций. Особо отмечено, что "Белая Русь" изначально нацелена на поддержку политического курса" белорусского правителя Александра Лукашенко.

В Беларуси в нынешнем году были внесены изменения в законы о деятельности политических партий и общественных объединений. В числе прочего они предусматривают возможность ликвидации партии за пропаганду войны, террористической или экстремистской деятельности, деятельности, наносящей вред государственным и (или) общественным интересам, а также получение денежных средств и иного имущества из иностранных источников.

DW

# В мире# Беларусь
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