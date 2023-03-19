Naujienų srautas

Джо Байден
Новости 1 мин. назад

Джо Байден: Путин явно совершил военные преступления

Минск
Новости 41 мин. назад

В Беларуси создана новая провластная партия "Белая Русь"

Голосование
Новости 1 ч. назад

Главизбирком напоминает: в воскресенье избиратели могут голосовать лишь на тех участках, что находятся в их самоуправлении

Ольга Посашкова
Новости 1 ч. назад

Ольга Посашкова: Фотография – не только кнопка, фотография – это сила

Дональд Трамп
Новости 20 ч. назад

Дональд Трамп вернулся в Facebook и YouTube

Светлана Тихановская
Новости 20 ч. назад

Тихановская: Украина победит Путина, а белорусы - Лукашенко

Мариупольский драмтеатр
Новости 21 ч. назад

Украинские архитекторы используют 3D-технологии, чтобы помочь расследовать атаку РФ на Мариупольский театр

Реджеп Тайип Эрдоган
Новости 21 ч. назад

Эрдоган поддержит заявку Финляндии на вступление в НАТО

Кишинёв
Новости 21 ч. назад

Парламент Молдовы принял закон об изменении «молдавского» языка на «румынский»

Акция в поддержку TUT.by
Новости 21 ч. назад

Главред TUT.by Марина Золотова и гендиректор Людмила Чекина получили по 12 лет

Голосование
Новости 21 ч. назад

Во втором туре выборов досрочно проголосовали 122 тысячи или 8,57 проц. избирателей

Дмитрий Кулеба
Новости 21 ч. назад

Кулеба в интервью Би-би-си: Украина запомнит, кто ей помогал, а кто нет

Си Цзиньпин
Новости 22 ч. назад

ISW: Си Цзиньпин на встрече с Путиным в Москве может обсудить возможные схемы по обходу западных санкций

Эдуард Тополь
Новости 22 ч. назад

Мечи и орала. Эдуард Тополь – о коллективной русской судьбе

Саулюс Сквернялис
Новости 22 ч. назад

Сквернялис: По вопросу бригады осуществляется необоснованное давление

Война в Украине
Новости 22 ч. назад

ЕСПЧ удовлетворил просьбу Литвы присоединиться к делу Украины против России

Новости

2023.03.19 08:05

Джо Байден: Путин явно совершил военные преступления

D
DW 2023.03.19 08:05
Джо Байден
Джо Байден / AP nuotr.

Президент США заявил, что Путин "явно" виновен в военных преступлениях, и выдача Международным уголовным судом ордера на его арест оправдана. Байден добавил, что решения МУС не обязательны к исполнению на территории США.

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин "явно совершил военные преступления", и выдача Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест оправдана. "Однако проблема в том, что это признается не во всем мире, в том числе не признается у нас. Но я думаю, это очень сильное заявление", - цитирует слова Байдена агентство Reuters.

Решения Международного уголовного суда обязательны к исполнению в странах, подписавших учредивший его в 1998 году международный договор - Римский статут. Речь идет о 123 государствах, в том числе всех странах Европы, Южной Америки, а также Таджикистане, ЮАР, Афганистане, ЦАР и Нигерии. Однако среди них нет США - как и России.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, выступая вечером того же дня в эфире телеканала CNN, уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли Путин арестован согласно ордеру МУС, если прибудет в Соединенные Штаты. Кирби сказал, что в любом случае считает такой визит президента РФ "маловероятным".

Путина подозревают в депортации детей

О том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, было сообщено на сайте МУС в пятницу, 17 марта. Суд подозревает президента России в военных преступлениях, в частности насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в РФ. Имеются достаточные основания считать, что Путин несет персональную уголовную ответственность за эти преступления - непосредственно, вместе с другими лицами или через других лиц, - а также за то, что он "не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их и которые находились под его действенной властью и контролем", говорится в сообщении.

Аналогичный ордер на арест выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. В постановлении МУС указывается, что у суда в Гааге "имеются достаточные основания полагать, что она несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, поскольку совершила эти деяния непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц".

Решение Международного уголовного суда приветствовали в Брюсселе и Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к гражданам назвал ордер на арест Путина "историческим решением, с которого начнется историческая ответственность". Между тем, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что президент РФ для него - не персона нон грата, и что он по-прежнему готов разговаривать с Путиным для решения важных вопросов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выдачу ордера МУС на арест Владимира Путина назвал возмутительным, а само решение ничтожным.

DW

# В мире# Война в Украине# США
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Минск
42 мин. назад

В Беларуси создана новая провластная партия "Белая Русь"

Голосование
1 ч. назад

Главизбирком напоминает: в воскресенье избиратели могут голосовать лишь на тех участках, что находятся в их самоуправлении

Ольга Посашкова
18
1 ч. назад

Ольга Посашкова: Фотография – не только кнопка, фотография – это сила

18
Дональд Трамп
20 ч. назад

Дональд Трамп вернулся в Facebook и YouTube

Светлана Тихановская
20 ч. назад

Тихановская: Украина победит Путина, а белорусы - Лукашенко

Мариупольский драмтеатр
21 ч. назад

Украинские архитекторы используют 3D-технологии, чтобы помочь расследовать атаку РФ на Мариупольский театр

Реджеп Тайип Эрдоган
21 ч. назад

Эрдоган поддержит заявку Финляндии на вступление в НАТО

Кишинёв
21 ч. назад

Парламент Молдовы принял закон об изменении «молдавского» языка на «румынский»

Акция в поддержку TUT.by
21 ч. назад

Главред TUT.by Марина Золотова и гендиректор Людмила Чекина получили по 12 лет

Голосование
21 ч. назад

Во втором туре выборов досрочно проголосовали 122 тысячи или 8,57 проц. избирателей

Папа Римский Франциск и патриарх Варфоломей
2023.03.18 09:15

В Литву на следующей неделе прибудет патриарх Константинопольский Варфоломей I

Владимир Путин
2023.03.18 09:10

ЕС, США и Украина поддержали выдачу ордера на арест Путина

Светлана Тихановская
2023.03.18 11:18

Тихановская: Украина победит Путина, а белорусы - Лукашенко

Саулюс Сквернялис
2023.03.18 09:39

Сквернялис: По вопросу бригады осуществляется необоснованное давление

Дмитрий Кулеба
2023.03.18 10:10

Кулеба в интервью Би-би-си: Украина запомнит, кто ей помогал, а кто нет

Дональд Трамп
2023.03.18 11:41

Дональд Трамп вернулся в Facebook и YouTube

Война в Украине
2023.03.18 09:30

ЕСПЧ удовлетворил просьбу Литвы присоединиться к делу Украины против России

Си Цзиньпин
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.03.18 10:03
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

ISW: Си Цзиньпин на встрече с Путиным в Москве может обсудить возможные схемы по обходу западных санкций

Голосование
2023.03.18 10:24

Во втором туре выборов досрочно проголосовали 122 тысячи или 8,57 проц. избирателей

Эдуард Тополь
2023.03.18 09:58

Мечи и орала. Эдуард Тополь – о коллективной русской судьбе