В Клайпедском театре – чеховский спектакль российского режиссера Дмитрия Крымова

В Клайпедском драматическом театре – премьера спектакля «Фрагмент» в постановке Дмитрия Крымова. В своей работе режиссер пытается показать, что только в экстремальных условиях эгоизм, который нас переполняет, превращается в эмпатию и любовь.

Для режиссера Дмитрия Крымова отправной точкой спектакля «Фрагмент» стало начало третьего действия пьесы Антона Чехова «Три сестры» – пожар. Но то, что происходит дальше, – это режиссерская интерпретация.

«Спектакль, скорее, о мире Чехова, о его темах. Чехов великий гуманист, он очень любит людей, а с другой стороны, как говорит сам режиссер, Чехов очень безжалостен, когда, являясь врачом, ставит диагнозы людям, людским порокам», – говорит актер Дарюс Мешкаускас.

Клайпедский драматический театр / R. Rumšienės/LRT nuotr.

До того, как заняться режиссурой, Дмитрий Крымов работал сценографом в Москве у своего отца, выдающегося режиссера Анатолия Эфроса. Сейчас он создает спектакли по всему миру, в настоящее время живет в Нью-Йорке, где руководит собственной театральной лабораторией. В его спектаклях – внимательность, характерная для художника: он концентрируется на детали, на фрагменте.

«Это жизнь, которая отражается в капле воды. Вглядевшись в эту каплю воды, можно увидеть и конфликты, и радости, и людей», – говорит режиссер Д. Крымов.

Клайпедский драматический театр присмотрел Д. Крымова еще до войны. Художественный руководитель театра Гинтарас Граяускас говорит, что сейчас все, что связано с Россией, смешано в одну кучу, и такое отношение несправедливо.

«У нас никогда не было сомнений в отношении Дмитрия Крымова, он никогда не выражал симпатий путинской власти и империи в целом. <...> Чехов вообще <...> был украинцем и умер, отправившись на Сахалин, чтобы помогать своим соотечественникам. <…> В творчестве Чехова не найдешь ни одной имперской фразы, а антиимперских – сколько хочешь», – говорит художественный руководитель Клайпедского драматического театра.

Дмитрий Крымов / стоп-кадр

В 2014 году Дмитрий Крымов подписал петицию деятелей культуры, осуждающую действия России по аннексии Крыма. Через несколько лет был вынужден оставить работу в Драматической школе, а его спектакли начали подвергать цензуре. Когда началась война, Д. Крымов на следующий же день улетел в США. Сейчас его спектакли в России запрещены.

«Они запретили семь из девяти моих спектаклей, а в двух оставшихся не осталось моей фамилии. Это говорит о том, что здесь нельзя работать, а жить, не работая… возможно, но тогда я не смогу свободно говорить с кем хочу и о чем хочу», – утверждает режиссер.

Премьера «Фрагмента» в Клайпедском драматическом театре состоится 21-22 марта.