Эрдоган поддержит заявку Финляндии на вступление в НАТО

Что касается заявки Швеции, то, по словам президента Турции, ее утверждение будет зависеть от «существенных шагов», на которые должен пойти Стокгольм.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что его правительство даст согласие на ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО, что откроет путь для приема этой страны в североатлантический оборонный альянс раньше Швеции.

Прорыв произошел во время визита президента Финляндии Саули Ниинистё в Анкару, где он встретился с Эрдоганом. Финляндия и Швеция, отказавшись от многолетней политики неприсоединения, подали заявки на вступление в НАТО десять месяцев назад, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Для расширения НАТО требуется единогласное одобрение всех 30 нынешних членов альянса. Турция и Венгрия остались единственными странами, которые еще не ратифицировали заявки скандинавских государств. Правительство Турции обвинило Швецию и Финляндию в том, что они заняли слишком мягкую позицию в отношении группировок, которые турецкие власти считают террористическими организациями. При этом Анкара выразила больше сомнений по поводу Швеции.

«Когда речь заходит о выполнении обещаний, закрепленных в трехстороннем меморандуме о взаимопонимании, мы видим, что Финляндия предприняла подлинные и конкретные шаги», – заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре после встречи с Ниинистё.

«Это очень важно для безопасности нашей страны, и, основываясь на прогрессе, достигнутом в рамках протокола о вступлении Финляндии в НАТО, мы решили инициировать процесс ратификации в нашем парламенте», – добавил президент Турции.

С согласия Эрдогана заявка Финляндии может быть направлена в парламент Турции, где партия президента и ее союзники располагают большинством. Ожидается, что ратификация состоится до того, как в Турции пройдут президентские и парламентские выборы, назначенные на 14 мая.

Комментируя готовность Турции рассмотреть вопрос о ратификации заявки Швеции, Эрдоган сказал, что это будет зависеть от того, предпримет ли Швеция «существенные шаги». Поясняя разницу между двумя скандинавскими странами с точки зрения Анкары, Эрдоган заявил, что Швеция «прониклась терроризмом», указав в качестве примера на демонстрации сторонников курдских боевиков на улицах Стокгольма.

«В Финляндии таких демонстраций нет, – сказал он. – По этой причине нам пришлось рассматривать заявку Финляндии отдельно от Швеции».

Ниинистё приветствовал готовность Турции дать ход заявке его страны, где шведский является вторым государственным языком, но также выразил солидарность с соседом.

«У меня есть ощущение, что членство Финляндии в НАТО не будет полным без Швеции», – сказал он.

В июне прошлого года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум о взаимопонимании для урегулирования разногласий по поводу членства двух скандинавских государств. Документ включал положения, в которых рассматривались утверждения Анкары, что Стокгольм и Хельсинки недостаточно серьезно относятся к ее обеспокоенности по поводу деятельности в Скандинавии лиц, которых она считает террористами.

Серия демонстраций в Стокгольме, в том числе акция протеста, устроенная антиисламским активистом, который демонстративно сжег Коран у посольства Турции, также возмутила турецкие власти.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и венгерские законодатели пообещали ратифицировать заявки обеих стран на прием в НАТО. Однако парламент страны неоднократно откладывал голосование по ратификации.

Глава парламентской фракции партии Орбана «Фидес» заявил в пятницу, что голосование по ратификации заявки Финляндии пройдет 27 марта. Мате Кочиш написал в Facebook, что депутаты от «Фидес», у которых парламентское большинство, «единогласно проголосуют “за”».

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил надежду на «скорый ратификационный процесс» после выборов в Турции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение Анкары укрепит безопасность НАТО, Финляндии и Швеции.

«Самое важное – это чтобы Финляндия и Швеция стали полноценными членами НАТО поскорее, а не то, чтобы они вступили одновременно», – сказал он.

Голос Америки