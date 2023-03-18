Парламент Молдовы принял закон об изменении «молдавского» языка на «румынский»

Правящая партия заявила, что таким образом устраняется расхождение между Конституцией страны и Декларацией независимости.

Парламент Молдовы принял закон, согласно которому упоминание «молдавского языка» как государственного в Конституции и законах будет заменено на «румынский язык».

Решение было принято, несмотря на оппозицию со стороны промосковской компартии Молдовы.

Этот шаг призван разрешить ожесточенный спор о том, как должен называться государственный язык – румынским или молдавским.

В действующей Конституции государственный язык назван молдавским, но в Декларации независимости, принятой в 1991 году, указывается, что официальным языком является румынский.

Правящая партия «Действие и солидарность» внесла проект закона, чтобы привести Конституцию в соответствие с решением Конституционного суда 2013 года, согласно которому Декларация независимости превалирует над Конституцией.

Многие жители Молдовы считают свой язык румынским. Другие предпочитают, чтобы его называли молдавским.

Голос Америки