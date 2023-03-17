Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Сообщение появилось на официальном сайте суда 17 марта. Кроме того, ордер выдан на уполномоченную по правам ребёнка в России Марию Львову-Белову.

МУС подозревает обоих в совершении военных преступлений – насильственных депортаций и перемещения населения, в частности детей, с оккупированных территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид. На сайте суда указывается, что существуют разумные основания считать, что Путин несёт личную ответственность за предполагаемые преступления.

Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва с 2016 года не является участником Римского статута, определяющего действия суда. В первой реакции на ордер вечером 17 марта представитель российского МИД Мария Захарова повторила этот тезис.

Суд, в свою очередь, не признаёт иммунитет глав государств, если речь идёт о расследовании военных преступлений и преследовании за них.

Генпрокурор Украины Андрей Костин назвал решение суда историческим для Украины и всей системы международного права. Он также отметил, что Киев передал в суд в Гааге порядка 40 томов материалов, связанных с насильственным перемещением детей.



Киев и международные правозащитные организации обвиняют Москву в переселении украинских детей из детских домов в зоне конфликта в Россию, передаче их в приёмные семьи, даже если у них есть семьи в Украине. Отмечаются сообщения, что таких детей могут "перевоспитывать", чтобы они не считали себя украинцами и хорошо относились к России.



В мае Россия изменила свои законы, чтобы позволить этим детям получить российское гражданство. Москва заявляет, что спасает этих детей от войны. В Международной правозащитной организации Human Rights Watch отмечали, усыновление детей во время конфликта полностью противоречит международному праву.



Процедура ареста действующего главы государства на территории другого государства не урегулирована международным правом. До Путина МУС выдавал ордер на арест действующего президента Судана Омара аль-Башира в 2008 году. Он был арестован местными властями после отстранения от власти. Его обещали выдать суду в 2020 году, но это до сих пор не сделано.



Радио "Свобода"