Комиссия ООН перечислила военные преступления России на территории Украины

Комиссия ООН опубликовала доклад о военных преступлениях РФ в Украине, его приурочили к годовщине российского удара по драмтеатру в Мариуполе.

К военным преступлениям комиссия отнесла нападения на гражданских лиц и объекты энергетической инфраструктуры, умышленные убийства, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилования и другие виды сексуализированного насилия, а также незаконное перемещение и депортацию детей.

«Доказательства Комиссии показывают, что в районах, перешедших под их контроль, российские власти совершали умышленные убийства гражданских лиц или лиц, не участвовавших в боевых действиях, что является военными преступлениями и нарушением права на жизнь», — говорится в докладе.

Комиссия также нашла доказательства того, что российские военные совершали нападения «неизбирательного и несоразмерного характера», «явно пренебрегая ущербом и страданиями гражданского населения и не принимая необходимых мер предосторожности». Комиссия была «поражена» масштабами разрушений, которые она наблюдала во время своих визитов.

Эксперты установила факт широко распространенного незаконного содержания под стражей в районах, контролируемых российскими вооруженными силами. Похищения людей сопровождались пытками. К примеру, один задержанный подвергался избиениям в качестве «наказания за то, что говорил по-украински» и за то, что «не запомнил слова гимна Российской Федерации».

В ходе подготовки доклада участники комиссии ООН посетили 56 населенных пунктов Украины, где опросили 348 женщин и 247 мужчин. Они также провели инспекцию мест содержания под стражей и пыток, массовых захоронений.

Комиссия рекомендовала расследовать все выявленные преступления и привлечь виновных к уголовной ответственности как на национальном, так и на международном уровне.

Новая газета – Балтия