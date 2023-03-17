Во втором туре выборов в Литве уже проголосовали 6,25% избирателей

За три дня досрочного голосования свою волю во втором туре выборов мэров в Литве выразили чуть более 83 тысяч человек или 6,25% избирателей, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии (ГИК), опубликованные в пятницу.

Наиболее активными оставались избиратели Лаздияйского и Игналинского районов: там проголосовало 13,59% и 13,56% избирателей соответственно. Самая низкая активность была в Паневежском и Шяуляйском районах – соответственно 2,09% и 2,1%.

В этом году второй тур голосования проходит в 34 муниципалитетах, четыре года назад это было необходимо в 41 муниципалитете. Тогда, после трех дней досрочного голосования, явка избирателей достигла 5,1%.

Досрочное голосование по прямым выборам мэров во втором туре началось во вторник и завершилось в четверг. Основной день выборов – воскресенье.

Мэры избираются в городах Клайпеда и Вильнюс, а также в Алитусском, Анкщяйском Биржайском, Варенском, Вильнюсском,Игналинском,Юбаркском, Кайшиадорском, Кельмском, Кедайняйском, Клайпедском, Купишском, Лаздийском, Мажейкяйском Паневежском, Пасвальском, Радвишилском, Расейняйском, Скодском, Шакяйском, Шяуляйском, Шилутском, Тяльшяйском, Тракайском, Укмергском, Утянском,, Зарасайском районах, а также в городах Электренай, Кальвария, Пагегяй и Висагинас.

В ходе первого тура мэры были избраны в 26 муниципалитетах. Для этого нужно было собрать свыше 50% голосов жителей, принявших участие в выборах.