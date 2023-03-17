Почта Литвы приостанавливает отправку посылок в Россию.

В связи с новыми требованиями к почтовым отправлениям в Россию, связанными с международными санкциями, литовская почта Lietuvos pastas временно приостановила доставку посылок с отправлениями в эту страну. Новые требования к таким посылкам предъявляет почта Латвии – до сих пор посылки из Литвы в Россию шли транзитом через нее.

«Почта Латвии сообщила, что в целях надлежащего выполнения требований санкций Европейского Союза в отношении России, больше не будет принимать почтовые посылки, в которых пересылаются вещи, если не будут предоставлены дополнительные данные, характеризующие категорию вещей», - говорится в сообщении Lietuvos pastas.

Как сообщает литовская почта, пока неясно, как передавать такие данные, но компания говорит, что ищет решения для отправки посылок в Россию.

«Почта Латвии не установила переходный период для изменений, поэтому литовская почта не смогла подготовиться к ним заранее», — говорится в сообщении.

Письменная корреспонденция - письма и открытки - продолжают отправляться в Россию.