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2023.03.16 17:35

В Литве хотят прекратить прием заявлений на получение гражданства от россиян и белорусов

НГ
Новая газета – Балтия 2023.03.16 17:35
Паспорт гражданина Литовской Республики
Паспорт гражданина Литовской Республики / E.Blaževič/LRT nuotr.

В Литве планируют рассмотреть законопроект, которым предлагается прекратить прием заявлений на получение литовского гражданства от россиян и белорусов, пишет Ru.delfi.lt.

Соответствующее предложение о введении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины зарегистрировали члены Сейма, министр внутренних дел Агне Билотайте и председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

По их словам, предложение вносится с целью непредоставления гражданам стран, участвующих в российской агрессии против украинского государства, возможности получить гражданство Литовской Республики, тем самым обеспечить интересы национальной безопасности.

«Эта мера не повлияет на получение гражданства по праву рождения, так как в этих случаях не предусмотрена подача заявления и принятие решения, также лица литовского происхождения или лица, имеющие право на восстановление гражданства Литовской Республики, могут прибыть в Литву и подать заявление на получение постоянного вида на жительство, поэтому их возможность жить в Литве не будет ограничена», — говорится в пояснении.

Граждане России и Беларуси, которые уже проживают в Литве с временным или постоянным видом на жительство, могут продолжать жить в Литве, но их заявления о приятии в гражданство не будут приниматься и вопросы об их гражданстве не буду рассматриваться, за исключением предусмотренных случаев, когда лицо само отказывается от гражданства Литовской Республики или когда лицо приобрело гражданство другого государства.

Законопроект о введении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины должен быть принят парламентом в ближайшее время. Предлагаемая дата вступления закона в силу — 15 апреля текущего года. Срок действия закона — один год с возможностью продления срока действия ограничительных мер.

Новая газета – Балтия

# Литва
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