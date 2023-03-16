Naujienų srautas

Паспорт гражданина Литовской Республики
Новости 7 мин. назад

В Литве хотят прекратить прием заявлений на получение гражданства от россиян и белорусов

Г. Науседа, В. Зеленский и А. Дуда (архивное фото)
Новости 25 мин. назад

Президент Польши анонсировал поставки истребителей Украине

Паневежская больница
Новости 1 ч. назад

В Паневежисе родила 13-летняя девочка: полиция продолжает расследование изнасилования

Театр
Новости 1 ч. назад

Чего ожидать от сезона литовской культуры во Франции?

Портреты Ленина и Сталина на митинге коммунистов в России
Новости 2 ч. назад

«Нужное, но запоздалое решение»: Коммунистическую партию Литвы хотят признать преступной организацией

США опубликовали видео с затопленным разведдроном и российскими истребителями
Новости 3 ч. назад

США опубликовали видео с затопленным разведдроном и российскими истребителями

Гитанас Науседа
Новости 3 ч. назад

Президент Литвы о налоговой реформе: пока это только на уровне "болтовни"

В. Путин
Новости 3 ч. назад

Россия начала совместные военные учения с Китаем и Ираном

Пробки в Вильнюсе
Новости 3 ч. назад

Исследования показывают, что проблема пробок в Вильнюсе только усугубляется

„Regitra“
Новости 4 ч. назад

В Литве решили не выдавать номерные знаки, символы на которых могут быть связаны с Россией

Россия
Новости 5 ч. назад

Литовский эксперт о российской экономике: в этом году население почувствует влияние санкций

Насилие
Новости 5 ч. назад

В Литве увеличелось колиичество сообщений о нарушениях прав ребенка

Флаг России
Новости 6 ч. назад

В Польше шестерых иностранцев заподозрили в шпионаже в пользу России

Фермеры протестуют перед правительством из-за молочного кризиса
Новости 6 ч. назад

Фермеры продолжают протестовать против цен на молоко: в центр Вильнюса привели корову

Евгений Ройзман
Новости 7 ч. назад

Евгений Ройзман задержан по административному делу об экстремизме

Выборы
Новости 7 ч. назад

В Литве завершается досрочное голосование во втором туре выборов мэров

Новости

2023.03.16 17:17

Президент Польши анонсировал поставки истребителей Украине

РC
Радио «Cвобода» 2023.03.16 17:17
Г. Науседа, В. Зеленский и А. Дуда (архивное фото)
Г. Науседа, В. Зеленский и А. Дуда (архивное фото) / LR Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.

Польша направит Украине четыре боеготовных истребителя советского производства МиГ-29 в течение ближайших дней и продолжит поставки такой техники в будущем. Об этом заявил на пресс-конференции 16 марта президент страны Анджей Дуда. Это первые официально подтверждённые поставки боевой авиации Украине, просящей такую технику с начала февральского российского вторжения.

Дуда заявил о передаче самолётов после встречи с президентом Чехии Петром Павелом, — передаёт Польское агентство печати. По всей видимости, речь идёт об истребителях, полученных Варшавой от Чехии в 1995 году в обмен на вертолёты польского производства. Сейчас, согласно открытым данным, у Польши есть 28 истребителей МиГ-29, из слов Дуды следует, что в рабочем состоянии — 16 из них. Часть может быть поставлена на детали или отремонтирована.

МиГ-29 используется украинскими ВВС, до начала войны, согласно справочнику World Air Forces 2022, в Украине было 51 такой самолёт с учётом учебно-боевых. Справочник Military Balance сообщил о 37 таких истребителях. Достоверно известно о гибели как минимум 18 из них, их обломки попали на фотографии и видео. Реальные потери, с учётом повреждённых или разрушенных на аэродромах, могут быть выше.

В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что передача истребителей может состояться в течение ближайших четырёх-шести недель. О готовности поставить аналогичную технику сообщала Словакия. Ранее страны не делали этого, ожидая согласования инициативы с западными союзниками.

Радио "Свобода"

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Паспорт гражданина Литовской Республики
8 мин. назад

В Литве хотят прекратить прием заявлений на получение гражданства от россиян и белорусов

Паневежская больница
1 ч. назад

В Паневежисе родила 13-летняя девочка: полиция продолжает расследование изнасилования

Театр
1 ч. назад

Чего ожидать от сезона литовской культуры во Франции?

Портреты Ленина и Сталина на митинге коммунистов в России
2 ч. назад

«Нужное, но запоздалое решение»: Коммунистическую партию Литвы хотят признать преступной организацией

США опубликовали видео с затопленным разведдроном и российскими истребителями
3 ч. назад

США опубликовали видео с затопленным разведдроном и российскими истребителями

Гитанас Науседа
3 ч. назад

Президент Литвы о налоговой реформе: пока это только на уровне "болтовни"

В. Путин
3 ч. назад

Россия начала совместные военные учения с Китаем и Ираном

Пробки в Вильнюсе
3 ч. назад

Исследования показывают, что проблема пробок в Вильнюсе только усугубляется

„Regitra“
4 ч. назад

В Литве решили не выдавать номерные знаки, символы на которых могут быть связаны с Россией

Россия
5 ч. назад

Литовский эксперт о российской экономике: в этом году население почувствует влияние санкций

Фермеры протестуют перед правительством из-за молочного кризиса
8
2023.03.16 11:00

Фермеры продолжают протестовать против цен на молоко: в центр Вильнюса привели корову

8
Пробки в Вильнюсе
2023.03.16 13:54

Исследования показывают, что проблема пробок в Вильнюсе только усугубляется

Йонас Оман
Интервью LRT.lt 8
2023.03.16 08:30
Интервью LRT.lt

Оман: Запад должен начать отправлять своих людей в Украину, чтобы быть ближе к войне

8
Россия
2023.03.16 12:26

Литовский эксперт о российской экономике: в этом году население почувствует влияние санкций

Вильнюс
2023.03.16 09:22

Погода: весна набирает обороты - местами потеплеет до 12 градусов

Деньги
2023.03.16 09:21

Налоговая реформа в Литве: тарифы подоходного налога собираются изменить до 20, 25 и 32%

США опубликовали видео с затопленным разведдроном и российскими истребителями
2023.03.16 14:26

США опубликовали видео с затопленным разведдроном и российскими истребителями

В Клайпеду прибыл ракетный эсминец ВМФ США
2023.03.16 08:27

В Клайпеду прибыл ракетный эсминец ВМФ США

„Regitra“
2023.03.16 13:13

В Литве решили не выдавать номерные знаки, символы на которых могут быть связаны с Россией

Флаг России
2023.03.16 11:25

В Польше шестерых иностранцев заподозрили в шпионаже в пользу России