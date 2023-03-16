Президент Польши анонсировал поставки истребителей Украине

Польша направит Украине четыре боеготовных истребителя советского производства МиГ-29 в течение ближайших дней и продолжит поставки такой техники в будущем. Об этом заявил на пресс-конференции 16 марта президент страны Анджей Дуда. Это первые официально подтверждённые поставки боевой авиации Украине, просящей такую технику с начала февральского российского вторжения.

Дуда заявил о передаче самолётов после встречи с президентом Чехии Петром Павелом, — передаёт Польское агентство печати. По всей видимости, речь идёт об истребителях, полученных Варшавой от Чехии в 1995 году в обмен на вертолёты польского производства. Сейчас, согласно открытым данным, у Польши есть 28 истребителей МиГ-29, из слов Дуды следует, что в рабочем состоянии — 16 из них. Часть может быть поставлена на детали или отремонтирована.

МиГ-29 используется украинскими ВВС, до начала войны, согласно справочнику World Air Forces 2022, в Украине было 51 такой самолёт с учётом учебно-боевых. Справочник Military Balance сообщил о 37 таких истребителях. Достоверно известно о гибели как минимум 18 из них, их обломки попали на фотографии и видео. Реальные потери, с учётом повреждённых или разрушенных на аэродромах, могут быть выше.



В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что передача истребителей может состояться в течение ближайших четырёх-шести недель. О готовности поставить аналогичную технику сообщала Словакия. Ранее страны не делали этого, ожидая согласования инициативы с западными союзниками.



Радио "Свобода"