"Обстановка крайне напряженная": Польша под прицелом российских и белорусских спецслужб

Польские спецслужбы ликвидировали шпионскую сеть, действовавшую в интересах России. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM. Российские шпионы установили системы видеонаблюдения на ключевых железнодорожных маршрутах. Камеры, спрятанные в железнодорожных узлах, фиксировали движение и передавали изображение в сеть. Речь идет об участках железной дороги в Подкарпатском воеводстве, в том числе в окрестностях аэропорта Ясенка, который власти страны используют как перевалочный пункт для доставки западного оружия в Украину.

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава), политический аналитик и обозреватель Павел Усов отмечает, что Россия ведет крайне активную разведывательную и диверсионную деятельность не только в Польше, но и в странах Западной Европы.

"В силу того, что Польша на сегодняшний день является ключевой страной в получении, распределении и отправке военной помощи США и Европейского Союза в Украину (это - тяжелая техника, артиллерия), то, конечно, Польша становится одной из вероятных целей для действий России в плане сбора информации и возможных диверсий", - говорит политолог.

Павел Усов / Из личного архива

По мнению П. Усова, Польша рассматривается не только российскими пропагандистами, но и российскими военными как потенциальный враг и потенциальная цель для возможных ударов: "Неоднократно звучали даже призывы нанести ракетные удары по Варшаве, ставился вопрос пробития Сувалкского коридора в Беларусь и Калининград. Не надо забывать и о различного рода гибридных атак с территории Беларуси – это миграционный кризис, который точечно продолжается до сих пор, белорусские власти пытаются нанести урон и повреждают заграждения, которые Польша установила на границе с Беларусью для того, чтобы не пропускать мигрантов. То есть, в целом, обстановка вокруг Польши с восточной стороны крайне напряженная, поэтому действия различного рода шпионских сетей и диверсионных групп вполне объяснимы".

Давая оценку происходящему, руководитель Центра политического анализа и прогноза напоминает, что Россия крайне долго пыталась внедрить и, скорее всего, внедряла своих агентов в различные структуры: "Совсем недавно произошло задержание российского шпиона, «крота», который работал в Департаменте цифризации, занимающимся сбором и систематизацией личных данных польских граждан. Это весьма критичная сфера, если говорить о кибербезопасности, о доступе к данным и т.д. Можно себе только представить и предположить, где еще могут находиться российские агенты и российская шпионская сеть".

Кроме того, подчеркивает П. Усов, в Австрии и в Германии с российскими спецслужбами были связаны высокопоставленные генералы и политики, поэтому пренебрегать и не обращать внимание на то, что такие действия могут быть, невозможно.



"И то, что Агентство внутренней безопасности Польши старается оперативно действовать и предотвращать подобного рода попытки и диверсии шпионской деятельности говорит о том, что Польша готова к ведению такой шпионской войны не только с Россией, но и с Беларусью, потому что белорусский режим и спецслужбы активно вовлечены в такого рода деятельность. Понятно, что в таких условиях Польша должна прилагать максимальные усилия для укрепления своей собственной безопасности", - подытожил аналитик.