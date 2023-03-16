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2023.03.16 14:04

Россия начала совместные военные учения с Китаем и Ираном

ГА
Голос Америки 2023.03.16 14:04
В. Путин
В. Путин / AP nuotr.

Россия сообщила о начале военно-морских учений с Китаем и Ираном в Аравийском море на фоне стремлений Москвы укрепить отношения с Пекином и Тегераном.

Министерство обороны России заявило, что трехсторонние учения «Морской пояс безопасности – 2023» начались в окрестностях иранского порта Чабахар.

Военно-морская часть учений пройдет в четверг и в пятницу.

Министерство сообщило, что Россия будет представлена фрегатом «Адмирал Горшков» и средним танкером.

В ходе учений корабли проведут совместные маневры и артиллерийские стрельбы в дневное и ночное время, говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин стремится укрепить политические, экономические и военные связи с Китаем и Ираном после того, как он отправил войска в Украину год назад, что привело к многочисленным пакетам беспрецедентных западных санкций.

"Голос Америки"

# В мире# Россия
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