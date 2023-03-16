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Новости

2023.03.16 08:27

В Клайпеду прибыл ракетный эсминец ВМФ США

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BNS, LRT.lt 2023.03.16 08:27
В Клайпеду прибыл ракетный эсминец ВМФ США
В Клайпеду прибыл ракетный эсминец ВМФ США / K. Kavolėlio/ Lietuvos kariuomenės nuotr.

В среду в Клайпедский порт прибыл ракетный эсминец ВМС США USS Porter (DDG-78).

Корабль выполняет задачи, поставленные ВМС США в Балтийском море, сообщили в армии.

Американский корабль в порт сопровождала вооруженная охрана из Команды подводных действий Службы портовой и береговой обороны ВМС Литвы. В течение всего визита корабль охраняется в порту быстроходными катерами.

В Клайпеду прибыл ракетный эсминец ВМФ США
В Клайпеду прибыл ракетный эсминец ВМФ США / K. Kavolėlio/ Lietuvos kariuomenės nuotr.

Как говорится в сообщении вооруженных сил, вооружение этого корабля класса Arleigh Burke включает различные типы торпед, ракеты, артиллерийские и пулеметные системы. На борту корабля развернут вертолет MH-60R Sea Hawk для поддержки задач корабля во время операций. Экипаж корабля состоит из почти 300 офицеров, унтер-офицеров и матросов.

В Клайпеду прибыл ракетный эсминец ВМФ США
В Клайпеду прибыл ракетный эсминец ВМФ США
В Клайпеду прибыл ракетный эсминец ВМФ США
В Клайпеду прибыл ракетный эсминец ВМФ США
# Литва
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