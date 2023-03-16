В среду в Клайпедский порт прибыл ракетный эсминец ВМС США USS Porter (DDG-78).

Корабль выполняет задачи, поставленные ВМС США в Балтийском море, сообщили в армии.

Американский корабль в порт сопровождала вооруженная охрана из Команды подводных действий Службы портовой и береговой обороны ВМС Литвы. В течение всего визита корабль охраняется в порту быстроходными катерами.

В Клайпеду прибыл ракетный эсминец ВМФ США / K. Kavolėlio/ Lietuvos kariuomenės nuotr.

Как говорится в сообщении вооруженных сил, вооружение этого корабля класса Arleigh Burke включает различные типы торпед, ракеты, артиллерийские и пулеметные системы. На борту корабля развернут вертолет MH-60R Sea Hawk для поддержки задач корабля во время операций. Экипаж корабля состоит из почти 300 офицеров, унтер-офицеров и матросов.