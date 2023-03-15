Кремль разработал план, согласно которому Молдова должна попасть в зависимость от России до 2030 года

Российские власти разработали план по превращению Молдовы в сателлит Москвы. Об этом свидетельствует документ «Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова», оказавшегося в распоряжении участников журналистского консорциума, пишет центр «Досье».

По словам расследователей, документ разработан в управлении по приграничному сотрудничеству администрации Путина и согласован с российскими спецслужбами.

В документе описаны «военно-политические», «торгово-экономические» и «гуманитарные» цели России в Молдове. В частности, к 2030 году российские власти планируют ограничить влияние НАТО и ЕС на Кишинев, принудить республику участвовать в ОДКБ, ЕАЭС и других международных проектах РФ, урегулировать конфликт в Приднестровье «на основе особого статуса Приднестровья», а также нарастить в обществе пророссийские настроения с помощью пропаганды.

Помимо этого, Россия хотела эксплуатировать зависимость республики от российского импорта.

«Шантажируя Молдову прекращением или уменьшением поставок газа, Москва собиралась нейтрализовать политику руководства страны, которая противоречит интересам Кремля», — говорится в расследовании.

В то же время центр «Досье» отмечает, что Россия традиционно пыталась влиять на молдавское общество через пропаганду в СМИ, но этот канал оказался перекрыт, поскольку в прошлом году Кишинев закрыл сразу шесть российских телеканалов.

Согласно документу, Москва не планировала военное вмешательство в Молдову.

Несмотря на то, что цели России в Молдове кажутся более мягкими, чем в Беларуси или в Украине, они не менее опасны, отмечают журналисты центра «Досье».

Новая газета – Балтия