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2023.03.15 15:11

Европарламент осуждает репрессии и показательные судебные процессы в Беларуси

LRT.lt
LRT.lt 2023.03.15 15:11
Европарламент
Европарламент / AP nuotr.

Европарламентарии встревожены продолжающимися репрессиями в Беларуси, включая тюремное заключение нобелевских лауреатов и журналистов, и призывают к дальнейшим санкциям против страны. Соответсвующая резолюция была принята на заседании Европарламента в Страсбурне 15 марта. 

В среду парламент принял резолюцию, осуждающую продолжающиеся систематические репрессии белорусского режима против народа страны и инакомыслящих, в том числе посредством политически мотивированных и закрытых показательных судебных процессов, которые евродепутаты называют грубыми нарушениями прав человека.

Парламент решительно осуждает недавние приговоры к длительным тюремным срокам журналиста Анджея Почобута и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Бялацкого, а также нескольких других людей. Эти приговоры свидетельствуют о стремлении режима подавить любую гражданскую активность в защиту прав человека и все независимые СМИ в стране.

Европарламентарии также осуждают длительные тюремные сроки, заочно вынесенные лидеру белорусской оппозиции в изгнании Светлане Тихановской и другим деятелям Координационного совета страны - органа, который работал над содействием демократической передаче власти в Беларуси после фальсификации президентских выборов в 2020 году.

Беларусь как соучастник агрессии России против Украины

Призывая освободить всех несправедливо заключенных и выплатить им компенсацию, парламент вновь решительно осуждает участие Беларуси в войне России против Украины. Называя белорусский режим соучастником российского спонсирования терроризма, евродепутаты разочарованы тем, что страна не была включена в недавно принятый ЕС 10-й пакет санкций против России. Они хотят жестких ограничительных мер против Минска, включающих, в частности, в санкционный список ЕС калийного сектора, поскольку он служит основным источником доходов белорусского режима.

Расширить санкции ЕС против Минска

Депутаты Европарламента призывают ЕС и его государства-члены расширить и усилить санкции ЕС против Беларуси, включить в них всех соучастников репрессий режима, включая судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов, тюрем и колоний, и обеспечить надлежащее исполнение ограничительных мер. Они также осуждают интенсивное преследование и гонения белорусских профсоюзов со стороны режима, а также репрессии в отношении национальных меньшинств путем закрытия школ и уничтожения наследия.

В резолюции также подчеркивается необходимость всестороннего расследования преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси, и содержится призыв к странам ЕС активно применять принцип универсальной юрисдикции и готовить судебные дела против белорусских чиновников.

Активизировать связи между ЕС и белорусскими демократическими силами

Текст приветствует создание "Миссии за демократическую Беларусь" в Брюсселе и призывает институты ЕС поддержать Миссию и так называемые "народные посольства Беларуси", а также призывает парламент формализовать связи между евродепутатами и белорусскими демократическими силами.

# В мире# Беларусь
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