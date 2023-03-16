Оман: Запад должен начать отправлять своих людей в Украину, чтобы быть ближе к войне

На этой неделе 14 украинских солдат прибыли в Литву и начали обучение в Каунасе по использованию радаров израильского производства. Обучение продлится 4 дня. После акции "Давай радарить!" будут закуплены 16 радаров для украинцев.

В программе "Тема дня" Йонас Оман, основатель Blue/Yellow, и Петр Бешта, посол Украины в Литве, рассказывают об украинских учениях и ситуации на фронте.

- Господин посол, вы сами сегодня вернулись из Каунаса, говорили с солдатами, которые начали учиться пользоваться новыми радарами. Насколько мы можем понять, солдаты, которые приехали в Литву, не новички в противовоздушной обороне. Какие войска прибыли для обучения?

П. Бешта: Это солдаты из различных подразделений Украины, которые являются профессионалами и обучены в этой области противовоздушной обороны. Они приехали для обучения на этих конкретных тактических радарах.

- Господин Оман, всего будет 16 радаров, как выяснилось сегодня. 12, как вы их назвали, обычных радаров и 4 будут радарами специального назначения. Что вы подразумеваете под специальным назначением?

Й. Оман: Нельзя много говорить о специальном назначении, но они просто будут предназначены для определенных подразделений, у которых будут конкретные задачи на линии фронта, конечно, и для других целей. Сейчас проводятся определенные, назовем их так, эксперименты. Если они будут успешными, возможно, будет закуплено больше таких радаров.

Петр Бешта / D. Umbraso/LRT nuotr.

- Кто будет их покупать?

Й. Оман: Сами украинцы.

- Господин посол, это, вероятно, самые современные радары, используемые в мире. Один радар может защитить территорию размером с Алитус. Планируете ли вы закупить больше таких радаров? Если да, то сколько?

П. Бешта: Конечно, мы посмотрим, как они работают, и, вероятно, нам понадобится больше. 16 радаров недостаточно, чтобы покрыть все, что нам нужно. Нам нужно больше противовоздушной обороны, больше стратегического оружия большой и малой дальности, тактического оружия, которое покрывает определенные регионы. Поэтому, конечно, нам понадобится больше.

- Господин посол, какова ситуация с вооружениями в Украине в целом? Вы недавно сказали, что вся война зависит от поставок танков. Доходит ли обещанное оружие до Украины вовремя? Например, сколько танков сейчас есть у Украины и поставляется ли это оружие вовремя?

П. Бешта: Конечно, главная цель на этот год - это наша наступательная операция, и мы должны добиться победы в этом году. Для этого нам нужны три вещи: сильная решимость Украины, которая у нас есть, сильная поддержка наших партнеров, которая у нас есть, и, конечно, много оружия, которое поступает вовремя. Это самая важная часть на данный момент.

У нас все еще недостаточно оружия. Мы говорим не только о танках, но и о другом оружии. Мы должны закончить с этими красными линиями, потому что все еще существуют красные линии из-за оружия, которое может быть поставлено Украине нашими партнерами. Нам нужно, чтобы поступало больше оружия.

Война России против Украины. Украинские военнослужащие / фото AP

- Господин Оман, ваша поддержка фронту увеличивается. Недавно вы привезли несколько больших военных генераторов.

Й. Оман: Мы постоянно занимаемся перевозками, работаем над вопросами деоккупации. <...> Мы работаем, конечно, с войсками. В основном, мы работаем по всему фронту разными способами, с разными подразделениями. Мы перевозим помощь, около 200 000 евро в неделю, по крайней мере. Не говоря уже о радарах, что является другой темой. Мы выясняем, каковы потребности, что нужно сделать.

Я также хотел бы отметить одну важную вещь: нам нужно больше работать над подготовкой людей, потому что в Украине идет мобилизация, и приходит много людей, которые раньше не были связаны с армией, и с ними нужно работать. Мы разрабатываем там свою отдельную систему обучения. Мы также работаем с иностранцами в Украине и финансируем учебные программы.

- Каков масштаб этой работы?

Й. Оман: До батальона.

- А вы сами можете подготовить такое количество?

Й. Оман: Да.

Йонас Оман / E. Blaževič/LRT nuotr.

- Я также хотел бы спросить вас об оборудовании, которое сейчас используется на передовой в Украине. У вас на вооружении самое современное оборудование, скажем, беспилотники литовского производства, тепловизоры и так далее. А что есть у оккупантов? Видите ли вы признаки того, что их технологии совершенствуются? Сейчас появилась информация, что у них есть радары дальнего действия, которые, будучи поднятыми на антенны, могут видеть очень далеко.

Й. Оман: Очевидно, что в России тоже происходят изменения. Я бы сказал, что мы более продвинуты с точки зрения западной помощи и того, что мы можем сделать. В некоторых случаях, а именно в электронике, у России есть некоторые преимущества. Но давайте будем справедливыми, у России есть масса, у нее много людей. Они похоронили десятки тысяч своих людей вокруг Бахмута. Как мы видим, им все равно. Лишь бы масса. Мы должны понять, мы должны бороться с помощью нашего интеллекта, наших технологий и, конечно, современного западного оружия. "Леопард" - это другая планета, чем вся эта российская советская техника. Мы должны это осознать. Но вокруг "Леопарда" нам нужны люди, бронетехника и т.д. Мы должны мыслить концептуально. Конечно, авиация тоже нужна.

- Когда будет авиация в Украине, господин посол?

П. Бешта: В настоящее время мы обсуждаем с несколькими партнерами последнюю красную линию - авиацию (F-16 и другие современные, передовые самолеты). Мы надеемся, что скоро получим истребители МиГ из Польши и Словакии, но этого недостаточно. Что нам действительно нужно, так это техническое преимущество над Россией, о чем говорил Йонас. Что касается солдат, ситуация асимметрична. Им все равно на количество людей, которые погибнут, поэтому единственный способ победить - это техническое превосходство: истребители МиГ, F-16. Это самая важная часть.

Петр Бешта / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Господин Оман, станет ли поставка истребителей Украине решающим порогом для контрнаступления, которого все ждут и надеются?

Й. Оман: Отчасти да. Опять же, я повторяю аргумент, который я приводил на протяжении всей войны, что мы, Запад, тоже должен начать отправлять своих людей в Украину, чтобы быть ближе ко всем видам процессов, в плане обучения, в плане логистики, в плане мониторинга, в плане того, как оказывать поддержку быстрее, лучше, точнее. Мы должны быть ближе к войне. <...> Опасно [думать], что мы поставим оружие и все будет хорошо. Нет. Конечно, это важно, это необходимо, но давайте не будем наивными, давайте не будем питать иллюзий. Это требует гораздо больших усилий.

- Господин посол, Й. Оман говорит об этом, и не в первый раз, и другие комментаторы и политики тоже начинают говорить, что Украине нужно не только оружие, но и войска.

П. Бешта: Конечно, нам нужны опытные солдаты, но это уже другая линия. В этом вопросе мы сотрудничаем с Литвой. В прошлом году Литва помогла обучить много украинских солдат, и этот год будет очень важным для них. Нам не только нужно больше обученных солдат, потому что многие опытные солдаты погибли в первый год войны или были ранены. Нам нужно подготовить больше людей, нам нужно обучить их использованию умного оружия, так что в этом вопросе есть две стороны.

- Господин Оман, у вас есть такие инициативы. Вы упомянули, что можете обучить до батальона солдат?

Й. Оман: Да.

- Вы сказали, что можете увеличить свою поддержку в десять раз по сравнению с тем, что вы поставляете сейчас.

Й. Оман: Мы должны увеличить.

Война России в Украине / AP nuotr.

- У вас есть возможности?

Й. Оман: Мы пытаемся, мы встречаемся с партнерами в Литве. Предприятия, например, могут внести больший вклад, чем сейчас. Конечно, они молодцы, но мы должны понимать, что я говорю не только о нашей поддержке, я говорю об общей поддержке Запада. Мы должны поставлять не сто единиц бронетехники, а тысячу или больше. Давайте не будем наивными.

- Господин посол, видите ли вы какие-либо признаки того, что Путин меняет свои цели в Украине?

П. Бешта: Мы не видим никаких признаков того, что он меняет свои цели в Украине. Одной из его целей, как он говорил с самого начала, было "освобождение" Донбасса, а затем он захватил еще больше территорий. Сейчас он пытается поставить себя в правильное положение, чтобы начать переговоры. Он неоднократно намекал, что хочет начать переговоры. Именно поэтому мы видим такое большое сражение в Бахмуте, и он хочет оккупировать всю территорию Донбасса.

С нашей точки зрения, нам нужно получить достаточно оружия и обученных войск, чтобы начать наступление и освободить юг Украины. Тогда мы будем в лучшем положении.

Война в Украине / Фото AP

- Господин Оман, вы обычно не очень оптимистичны, когда речь заходит об окончании войны. Вы говорите, что это может быть долгая и жестокая война, но если посмотреть на факты, то за последнее время ни одному российскому подразделению на линии фронта не удалось прорваться.

Й. Оман: Я не думаю, что Россия завтра победит или что-то в этом роде, но, имея десятилетний опыт, я вижу, что обе стороны стоят, и ни одна, ни другая не могут отступить по разным причинам. Обе стороны достаточно сильны, они могут бороться, но не могут победить. Я боюсь, что мы [увидим] сценарий большого Донбасса, где Россия просто пытается взять немного больше территории, а затем вести переговоры (переговоры с Россией, мы знаем, что это значит). Я боюсь, что Запад снова попадет в эту ловушку. Вот почему я говорю, что мы должны увеличить нашу поддержку, мы должны вытеснить Россию из Украины. Вариантов нет. Иначе у нас будет этот беспорядок.

- Посол, может ли Украина поддаться давлению, например, сесть за стол переговоров с Россией уже в этом году?

П. Бешта: Я думаю, что мы будем готовы к переговорам, когда окажемся в правильном положении. Это означает, что главным приоритетом для нас является оружие. Нам нужно больше оружия, чтобы освободить земли, и тогда мы сможем начать переговоры.

- Спасибо за эту беседу.