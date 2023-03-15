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2023.03.15 11:30

По Литве начали устанавливать "умные" счетчики, но не все жители доверяют нововведениям

ИЯ
Ирма Янаускайте, Телевидение ЛРТ, LRT.lt 2023.03.15 11:30
ESO начинает массовое внедрение "умных" счетчиков электроэнергии
ESO начинает массовое внедрение "умных" счетчиков электроэнергии / D. Umbraso/LRT nuotr.

Замена старых электросчетчиков на "умные" сопровождается сомнениями в надежности счетчиков и недовольством по поводу увеличения счетов. Около 4% потребителей, которые обновили счетчики в первые шесть месяцев, обратились в суд. По мнению ESO, причиной повышения счетов являются не ошибки или неисправности.

Те, кто не доверяет умным счетчикам от ESO (Оператор по распределению энергии), покупают свои собственные. Таким образом, они проверяют, что потребленные ими киловатт-часы записаны правильно и что новая технология не врет. До сих пор никто не заявлял о мошенничестве.

"У нас есть примеры, когда клиенты устанавливают такие контрольные списки, но у нас не было ни одного звонка, который бы указывал на то, что что-то не так", - говорит Аурелия Жидицките-Орвиде, директор департамента управления умными счетчиками ESO.

За последние полгода в Литве было установлено более 300 000 таких приборов. Около 6 000 потребителей пожаловались несоответствия после замены старого счетчика на новый. По данным ESO, неисправности счетчиков составили лишь десятую часть одного процента от всех установленных счетчиков.

ESO начинает массовое внедрение "умных" счетчиков электроэнергии
ESO начинает массовое внедрение "умных" счетчиков электроэнергии / D. Umbraso/LRT nuotr.

Полмиллиона потребителей получат умные счетчики в этом году.

Компания заявила, что повышенное потребление и высокие счета были вызваны ложными декларациями или отсутствием деклараций в течение многих лет.

"У нас точно нет случаев каких-то бухгалтерских ошибок. Это, конечно, единичные случаи, и сегодня мы уже можем пересчитать их по пальцам. Это точно не массовое явление", - сказал Реналдас Радвила, глава ESO.

"Я уверен, что это не является каким-то злым умыслом, направленным против людей", - сказал Кястутис Купшис, член Европейского экономического и социального комитета.

ESO начинает массовое внедрение "умных" счетчиков электроэнергии
ESO начинает массовое внедрение "умных" счетчиков электроэнергии / D. Umbraso/LRT nuotr.

ESO обещает, что те, у кого установлены умные счетчики, скоро смогут следить за потреблением электроэнергии в режиме реального времени. Сейчас можно увидеть количество потребления за предыдущий день.

"Умные счетчики - это необходимость. Они позволят нам экономить энергию в масштабах всей страны. Если люди начнут отслеживать свое потребление энергии каждый час и поймут, что в одно время электричество стоит меньше, а в другое - больше, то они будут более заинтересованы в том, когда они его используют. На уровне каждой семьи это будет явной экономией денег", - считает Купшис.

ESO начинает массовое внедрение "умных" счетчиков электроэнергии
ESO начинает массовое внедрение "умных" счетчиков электроэнергии
ESO начинает массовое внедрение "умных" счетчиков электроэнергии
# Литва
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