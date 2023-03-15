Дипломат, глава караимской общины Г. Кобецкайте: В Литве в 1989 году национальных конфликтов не было

В новой книге дипломата, журналистки, главы караимской общины в Литве Галины Кобецкайте «У истоков национальной политики Литвы» отражена важнейшая для национального самосознания эпоха конце 1980-х годов. Именно тогда, в переломные для страны годы, меньшинства обретали себя в новом статусе, появился Закон о национальных меньшинствах и другие государственные и международные документы, связанные с этим. Галина Кобецкайте рассказала русской службе Радио LRT о временах, когда она возглавляла Департамент по национальным вопросам в 1988-1994 году.

- Что это за книга?

- Фактически, это книга воспоминаний. То есть это воспоминания о том, когда я была генеральным директором Департамента по национальным вопросам в 1988-1994 году. Книга так и называется «У истоков национальной политики Литвы».

- О чем ваши воспоминания, кто их действующие лица?

Балтийский путь, 1989 г. 23 августа / В. Дарашкевичюс

- Это очень широкий круг, потому что я начинаю с того, как началось возрождение национального самосознания, которое в Литве начинается в 1987-1988 году, в первую очередь среди литовцев. Это, конечно, пробуждает интерес и у других национальностей, которые здесь жили и живут, тоже задуматься о восстановлении своего национального самосознания. Интересно то, что люди тех национальностей, которые давно живут в Литве, в 1988-1990 году думали о восстановлении своего национального самосознания, а многие национальности, которые появились уже после Второй Мировой войны, то есть не коренные, я бы сказала, национальности, нетрадиционные – для некоторых из них встал вопрос: «Что это такое – национальное самосознание?». И этот процесс вначале фактически дал нам и понимание, что такое национальное самосознание, как оно может здесь, в Литве, развиваться. И национальная политика заключалась в том, чтобы люди всех национальностей имели бы возможность эту свою национальную самобытность почувствовать и развивать. В основном на этом основалась деятельность Департамента, который был основан осенью 1989 года, с той целью, чтобы социальные и культурные проблемы людей различных национальностей могли бы решаться легче.

- Как вы сейчас вспоминаете эти времена? Если национальное самосознание возрождается у всех, то не мешает ли одно национальное самосознание другому? Были ли какие-то конфликты между разными национальностями в начале борьбы за независимость?

Движение "Sajūdis" 1990 г. в Литве / AP фото

- Я бы сказала, что в то время конфликтов между национальностями именно национальных конфликтов не было. Конфликты были на идеологической основе, потому что основной целью государства была независимость, борьба за независимость. И вы знаете, что этот процесс тоже проходил довольно сложно, не все люди, которые жили в Литве, были благосклонны к этому явлению, вне зависимости от национальности. Поэтому я бы сказала, что в Литве было идеологическое противостояние, но оно очень легко поддавалось желанию, если такое было, «покрасить» это противостояние в национальный цвет. Но на самом деле национального противостояния между различными национальностями не было.

- Конечно, караимская община тоже высказалась тогда громко. Сложно ли было объединить караимов в то время, ведь тогда, наверное, их тоже уже оставалось не очень много?

- Да, караимов в Литве в течение всех 600 лет было немного, но в 1988 году их ещё было больше, чем сейчас. Но нам не надо было никого объединять, мы всё время были объединены, мы только должны были в 1988 году восстановить свою организацию, что мы и сделали в мае 1988 года. То есть мы опять воссоздались при Фонде культуры. Кстати, должна сказать, что именно Фонд культуры и председатель Фонда культуры, профессор Чесловас Кудаба имеет большие заслуги в том, что он поднял все национальности, живущие в Литве. Именно при Фонде культуры образовались и первые национальные организации, и караимская тоже. Так что в том, чтобы нас собрать, объединить и говорить, что такое караимы, у нас не было проблемы. У нас была проблема восстановить то, что было до 1940 года и что, к сожалению, было утеряно и, можно сказать, заглохло. Вот и нужно было свой голос опять сделать слышимым, во-первых, самим себе, а потом уже и говорить вовне.

- Книга заканчивается 1994 годом. Тогда тоже произошло какое-то знаковое событие?

- Это событие в моей личной жизни, ну и в жизни Департамента тоже, кстати, потому что это же, как я вам говорила, книга воспоминаний, так что я пишу о том, что мы делали, какие у нас были проблемы в департаменте, и как мы работали.

Наши условия работы в самом начале были очень сложные. В течение вот этих четырёх лет, пока я была генеральным директором, нас всё время кидали из одного помещения в другое. Это раз. А второе - не всем нравилась деятельность нашего Департамента, поэтому постоянно были различные предложения, я бы сказала, нас как-то или уменьшить, или присоединить куда-то, или на нашем месте создать какое-то другое учреждение. Вот я и пишу обо всех этих перипетиях.

Книга Галины Кобецкайте «У истоков национальной политики Литвы» / Департамент по делам национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики

Потом для нас ещё было очень важно участвовать в различных международных форматах, в международном контексте. Контекст был очень сложный тоже, ведь проблемы национальных меньшинств - это не только литовская проблема, это проблема всего мира. Поэтому различные международные организации занимались этими вопросами. Ну и нам пришлось участвовать, мне лично тоже, в создании различных документов при вступлении Литвы в ОБСЕ, в ЮНЕСКО, в Совет Балтийских государств и другие организации. Я об этом тоже пишу и также даю даже несколько текстов своих выступлений. Кстати, эти выступления здесь, в этой книге, даны на языке, на котором я и выступала, то есть на английском, или польском, или русском, или литовском, на четырёх языках.

А в 1994 году Департамент по делам национальностей, который тогда так назывался, был соединён с Комиссией по региональным вопросам, и я тогда закончила свою работу в Департаменте. Директором был назначен мой бывший заместитель Альфонсас Швельнис.

- Хотелось бы из тех времен вернуться в наши. Как вы сейчас оцениваете работу с национальными меньшинствами? Появится ли когда-нибудь закон о национальных меньшинствах?

- Насколько я знаю, он все еще лежит где-то в различных учреждениях. Как раз наше учреждение и сам Департамент по национальным меньшинствам был образован и открыт благодаря Закону о национальных меньшинствах, потому что одновременно, вот когда я говорила, что в 1989 году открывается департамент при правительстве, в этом же году мы работали над законом по национальным меньшинствам. Закон этот был принят в ноябре, и в законе одна из статей предусматривает такое учреждение. Вот это учреждение и было создано. Так что вот эти две параллели были одновременно.

Закон, между прочим, был очень короткий, маленький, там было всего 10 статей. Но потом из политических соображений закон должен был быть изменён, и вот этот новый закон, как я знаю, намного шире. А когда закон расширяется, тогда, конечно, возникает очень много возможностей к различным интерпретациям. Поэтому я не знаю, когда он будет принят.