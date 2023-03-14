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2023.03.14 17:31

Науседа обсудил с президентом Грузии проведение реформ и помощь Литвы

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BNS 2023.03.14 17:31
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Во вторник литовский президент Гитанас Науседа и президент Грузии Саломе Зурабишвили во время телефонной беседы обсудили проведение реформ в этой стране и поддержку Литвой ее вступления в Европейский союз.

"Литва твердо поддерживает гражданское общество Грузии на пути в Европу, свободу прессы и самовыражения общества. Мы готовы поделиться своим опытом евроинтеграции и помочь Грузии достичь прогресса, необходимого для дальнейшего сближения страны с ЕС. Однако для этого необходима и политическая воля руководства Грузии", - сказал во время встречи Науседа.

Литовский лидер также подчеркнула твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

На прошлой неделе правительство Грузии отказалось от спорного законопроекта об "иностранных агентах" после того, как на улицы вышли десятки тысяч возмущенных демонстрантов. Критики говорили, что этот закон напоминал правила, действующие в России.

Президент Грузии Зурабишвили открыто выступает за сближение с Западом и критикует правящую партию, но ее полномочия ограничены.

Страна, у которой произошла война с соседней Россией в 2008 году, официально подала заявку на вступление в ЕС в прошлом году вместе с Украиной и Молдавией.

Последним был предоставлен статус кандидата, а Грузии было рекомендовано провести дальнейшие реформы, чтобы начать долгий путь к членству.

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