Молодежный клуб и подготовка военкоров: "ЧВК Вагнера" вышла из тени и пытается стать популярной в России

В Санкт-Петербурге в центре "ЧВК Вагнера" развивают молодежное движение. Актив молодежного клуба – это группа во "Вконтакте" на 640 подписчиков и 16 фотографий c мероприятий. Как говорится в описании сообщества, их задача "привить молодому поколению любовь к отчизне".

Несмотря на небольшой охват, в офис центра "ЧВК Вагнера" приезжали депутаты Госдумы Сергей Миронов, Мария Бутина, прокремлевский блогер Юрий Подоляка. Движение сначала назвали "Вагнеренок". Но под таким названием молодежный клуб просуществовал только две недели. После выхода материала петербургского издания "Бумага" о том, кто и как учит любить родину, в названии остался только "молодежный клуб".

"Они собираются работать с молодежью с точки зрения патриотического воспитания. Я попала на встречу с фээсбэшником. Она была закрытой, не удалось никакого видео записать. Этот фээсбэшник запретил вести какую-либо запись. Он рассказывал о том, как он работает с детьми", – говорит независимая журналистка Елизавета Добровинская.

Речь идет о спецназовце Викторе Шмарковском, заведующим Фондом ветеранов спецназа при организации, которая считает себя преемницей одного из подразделений КГБ СССР. Большой частью сообщества стали люди, которые раньше были активом питерского молодежного клуба партии ЛДПР. Куратор клуба – Александр Тронин. Он закончил школу в 2022 году, занимался молодежной политикой под крылом ЛДПР, но в январе 2023-го, по информации "Бумаги", Тронина исключили из партии.

Здание "ЧВК Вагнер Центра" в Петербурге / фото AP

Журналистка Елизавета Добровинская, которая побывала на одной из встреч "Вагнеренка" в центре "ЧВК Вагнера" в Петербурге, рассказывает, что она увидела внутри огромного офисного центра. "Оно совершенно пустое, там практически никого нет. Я поговорила с сотрудником. Он сказал, что, несмотря на то, что на бумаге есть много проектов, некоторые из них напрямую аффилированы с Пригожиным. Несмотря на это, центр пустой, никто практически не пользуется всем этим оборудованием", – отметила Добровинская.

Кроме собственного молодежного крыла, центр "Вагнера" намерен вырастить и своих военкоров. Среди услуг, которые предлагают в "ЧВК Вагнера", есть подготовка военных корреспондентов, которых, судя по рассказу одного из учеников, должны учить работе на передовой.

Боевиков "ЧВК Вагнера" продолжают с почестями хоронить в российских регионах. "В деле борьбы с фашизмом Алексей не пожалел собственной жизни, принеся себя в жертву ради мирного будущего нашей Родины", – написал во "Вконтакте" глава администрации Лискинского муниципального района Воронежской области Игорь Кирнос.

На официальном сайте "Вести.Воронеж" пишут, что погибший Алексей Орлов был осужден за кражу и незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков. А в следующем предложении говорится, что он "был примером мужества, геройства и самоотверженности".

Некоторых из тех, кто выжил и вернулся в Россию, теперь приглашают в учебные заведения для ведения тематических уроков с призывами задуматься о будущем в рядах "ЧВК Вагнера".

"Настоящее время"