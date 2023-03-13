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В Эстонии свыше 18 тыс. жителей считают своими родными языками эстонский и русский

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Новая газета – Балтия 2023.03.13 17:01
Русский язык
Русский язык / Shutterstock.com

Общее число людей с двумя родными языками в Эстонии составляет 30 710 человек (2% населения). Об этом свидетельствуют результаты последней переписи населения, предоставленные департамента статистики страны.

Из них больше всего человек указали в качестве двух своих родных языков эстонский и русский — 18 160. Второе по распространенности сочетание двух родных языков — эстонский и английский (1220 человек).

В Эстонии говорят на 243 различных родных языках. На эстонском языке как на родном говорят 67% населения, а как на иностранном — 17%. В целом 84% населения страны говорит на эстонском языке.

Новая газета – Балтия

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