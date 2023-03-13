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2023.03.13 16:41

Заболеваемость гриппом и ОРВИ на прошлой неделе в Литве выросла

B
BNS, LRT.lt 2023.03.13 16:41
Грипп (ассоциативное фото)
Грипп (ассоциативное фото) / Shutterstock nuotr.

Заболеваемость гриппом и простудными заболеваниями выросла на прошлой неделе, сообщает Национальный центр общественного здоровья.

Общая заболеваемость гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и коронавирусной инфекцией на прошлой неделе составила 909,1 случая на 100 тыс. жителей по сравнению с 801,5 случая на 100 тыс. жителей на предыдущей неделе.

Заболеваемость гриппом на прошлой неделе увеличилась на полтысячи случаев по сравнению с предыдущей неделей - до 1550 случаев с 1067. Заболеваемость ОРВИ также увеличилась до 7214 случаев с 5995 случаев ранее. Между тем, количество случаев заболевания COVID-19 снизилось до 818 с 849.

На прошлой неделе в Литве с гриппом были госпитализированы 65 человек, из них 61 - несовершеннолетние. На предыдущей неделе было госпитализировано меньше - 54 человека, из них 47 несовершеннолетних.

Всего в Литве в этом сезоне гриппа зарегистрировано 14 смертей от гриппа.

# Литва
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