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2023.03.13 12:37

В Вильнюсе открыли автономный магазин IKI

M
madeinvilnius.lt 2023.03.13 12:37
Iki
Iki / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В очень оживленном районе столицы, в конце проспекта Саванорю, торговая сеть Iki в сотрудничестве со стартапом Pixevia открыла новый формат магазинов - автономный киоск IKI Express 24/7. Это третий автономный магазин Iki в Вильнюсе, который будет работать 24 часа в сутки.

По словам Нийоле Квиеткаускайте, генерального директора IKI Lietuva, спрос жителей Литвы на быстрые и удобные покупки только растет, поэтому ритейлер постоянно ищет решения для улучшения сервиса.

"В феврале прошлого года мы открыли первый в стране автономный магазин в Вильнюсе, а в январе этого года мы открыли второй магазин в столице, вдвое больше и предлагающий большой ассортимент товаров. Мы продолжаем расширять технологию автономных магазинов, тестируя новые форматы и открывая третий автономный магазин IKI Express 24/7. Этот магазин отличается от других своими размерами, он особенно подходит для спешащих покупателей, он небольшой - в стиле киоска - но покупатели найдут здесь все нужные им товары", - говорит Н. Квиеткаускайте.

Площадь недавно открытого круглосуточного магазина IKI Express составляет всего 16 квадратных метров. В магазине представлен широкий ассортимент закусок, готовых к употреблению продуктов, холодных напитков, фруктов и воды, предметов гигиены и бытовой химии. В магазине также предлагается ассортимент кофе высшего качества.

Магазин расположен на проспекте Саванорю 187 D, в районе автозаправочной станции Neste, недалеко от выезда из города, что делает его особенно удобным для жителей Вильнюса и гостей города, приезжающих в Тракай или Каунас. Новый автономный магазин будет открыт 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Новый тип магазина IKI Express 24/7 полностью автономен. В него можно зайти и расплатиться только банковской картой. Отсканировав банковскую карту на входе, вы можете войти в магазин, удобно и быстро выбрать товары и подтвердить оплату при выходе. В процессе покупки покупатель может сложить все товары в свою сумку или рюкзак, без необходимости нести дополнительную корзину для покупок.

Технология автономных покупок, управляемая искусственным интеллектом, удобна и для розничной торговли. Сотрудники автоматически предупреждаются о нехватке товаров, а искусственный интеллект прогнозирует спрос, делает заказы и дает указания сотрудникам.

Сеть супермаркетов совместно с компанией Pixevia уже открыла три автономных магазина под брендом Iki в Вильнюсе. Это первые такие магазины в Литве и скандинавских странах.

# Литва
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