Почему ЕС не вводит санкции против России в области атомной энергетики, которая приносит миллиарды евро?

Европейский союз (ЕС) многое сделал за год после вторжения России в Украину: он прекратил импорт нефти и угля, приносивших российскому режиму миллиарды евро ежегодно, и ввел санкции против сотен российских товаров. Но одна область остается неприкасаемой - это сектор ядерной энергетики.

Литва, вместе с другими странами Балтии и Польшей, уже несколько месяцев призывает к окончательному введению санкций и в этой области. Но до сих пор, несмотря на четкие призывы, этого не произошло.

"Это настоящее безумие. Мы уже видели, что непрозрачные энергетические сделки с диктаторами привели к высоким счетам за электроэнергию, и мы все это почувствовали. Почему мы продолжаем это?" - сказала LRT.lt Ариадна Родриго, представитель организации Greenpeace отвечающая за устойчивое финансирование и демократии, подчеркивая, что сохраняющаяся зависимость от России не только угрожает энергетической безопасности, но и задерживает развитие возобновляемых источников энергии.

Сколько ЕС платит России - неясно

По оценкам Европейского сообщества по атомной энергии, в 2021 году Россия будет обеспечивать 20% потребностей ЕС в уране. Это составляет около 210 миллионов евро. Больше урана ЕС получило только от двух стран - Нигерии и Казахстана, но последняя страна также контролируется российской государственной компанией "Росатом". Импорт из Астаны стоит еще 245 млн евро.

Электростанция / AP nuotr.

Если обратиться к статистике, то сумма, выплачиваемая России за ядерное топливо, и близко не стоит с теми деньгами, которые до недавнего времени ЕС платило за российские нефть, газ или уголь. По данным Евростата, в 2021 году Россия экспортировала в ЕС энергоресурсы на сумму 99 млрд евро.

Однако представительница Greenpeace А. Родриго отмечает, что некоторые контракты являются секретными, и обнародована только сумма, уплаченная за уран.

"Нужно добавить все остальное - техническое обслуживание, запасные части. Речь идет о больших деньгах, которые можно было бы использовать с большей пользой", - отмечает она.

Украина также просит применить санкции

Украина постоянно просит применить санкции к российскому сектору ядерной энергетики.

"Мы делаем все возможное, чтобы санкции против российского ядерного сектора стали частью международных санкций против России за развязанную ею войну. Это не так просто, мы сталкиваемся с сопротивлением", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении в феврале, и эту мысль снова повторяли лидеры ЕС.

Это просьба, которую лидеры ЕС Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель ясно услышали и во время поездки в Киев в начале февраля, и во время визита Зеленского в Брюссель.

Литва подчеркивает, что российская государственная компания "Росатом" уже год оккупирует крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, и что у международных экспертов есть много вопросов о ситуации с безопасностью на станции.

Владимир Зеленский / AP nuotr.

"События в Запорожье, где государство-агрессор занимает такой критически важный объект в Украине, являются беспрецедентными в мире. Есть все основания для включения Росатома и его руководителей в санкционный список", - сказал посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.

Отсутствие единства

Как и в случае со всеми санкциями ЕС, необходим общий консенсус между всеми странами, чего в данном случае нет.

"Все попытки до сих пор были неэффективными, потому что есть государство-член ЕС, хорошо известное всем, чьи министры часто ездят и в Москву, и в Минск, которое последовательно блокирует эти санкции, утверждая, что они угрожают его собственной энергетической безопасности", - говорит Пранцкявичюс, участвующий в переговорах по санкциям.

Венгрия неоднократно и публично твердо заявляла, что не будет поддерживать санкции в отношении российской ядерной энергетики. Напротив, страна дала Росатому разрешение на строительство двух новых ядерных реакторов в 2022 году, уже после начала вторжения в Украину.

"Мы должны решительно выступить против санкций против Росатома или его руководства. Любые санкции против атомной энергетики или Росатома подорвут фундаментальные национальные интересы Венгрии", - заявил в конце февраля глава венгерской дипломатии Петер Сийярто.

Эксперты называют планы Венгрии по расширению ядерного сотрудничества с Россией неприемлемыми.

"Совершенно неприемлемо развивать ядерный или любой другой бизнес с Россией, пока она ведет геноцидную войну против Украины. Мне жаль венгров, они сделали неправильный выбор, и теперь им придется за это расплачиваться", - сказал LRT.lt британский журналист и комментатор Эдвард Лукас.

А. Пранцкявичюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Он сказал, что ЕС необходимо срочно покончить с зависимостью от России в области ядерной энергетики и развивать собственные мощности.

Не Венгрией единой

"Да, Венгрия - самая громкая, но у нас есть, например, Франция. Эммануэль Макрон размахивает украинским флагом, но когда дело доходит до принятия жестких решений о прекращении финансирования войны в Украине, он пугается и прячется за интересы атомной промышленности страны", - сказал LRT.lt представительница Greenpeace А. Родридо.

Помимо Венгрии, реакторы российского производства находятся в Финляндии, Болгарии, Чешской Республике и Словакии. Москва часто поставляет ядерное топливо и техническое обслуживание для этих станций. Эксперты отмечают, что некоторые страны сотрудничают с Россией и в других сферах - например, в управлении ядерными объектами.

Возможны ли санкции?

В то время как некоторые страны проводят красные линии, Европейская комиссия, которая отвечает за разработку санкций, до сих пор не решалась предложить ограничения в отношении российского ядерного сектора.

Санкции в отношении России / shutterstock.com

Неофициальное обоснование заключается в том, что санкции в отношении российской атомной энергетики могут нарушить ключевой принцип санкций ЕС против России: они должны наносить ущерб России, а не ЕС. Эксперты с этим не согласны и утверждают, что существуют альтернативы.

Ожидается, что ядерные санкции будут обсуждаться в Брюсселе при обсуждении 11-го пакета санкций ЕС против России.

"Мы договорились со Швецией (председательствующей в ЕС - LRT.lt) и Еврокомиссией, что на переговорах будут обсуждаться и вопросы, которые не были включены в предыдущие пакеты, такие как Росатом", - сказал посол Литвы в ЕС А. Пранцкявичюс.