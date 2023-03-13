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2023.03.13 09:46

Опрос: В рейтинге кандидатов в президенты лидирует нынешний глава Литвы

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BNS, LRT.lt 2023.03.13 09:46
Г. Науседа
Г. Науседа / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Если бы президентские выборы в Литве состоялись в эти выходные, действующий лидер страны Гитанас Науседа получил бы наибольшую поддержку населения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai по заказу новостного портала Delfi и опубликованного в понедельник.

По данным опроса, в феврале за Науседу проголосовали бы 20,1%, потенциальных избирателей, а в январе таковых было 19,4%. Его ближайшими соперниками могут быть премьер-министр Ингрида Шимоните и адвокат Игнас Вегеле.

В феврале за Шимоните проголосовали бы 10,1%, в январе - 13%. В феврале за Вегеле - 8% респондентов (6,8% в январе).

Далее следуют председатель оппозиционного Демократического союза «Во имя Литвы», бывший премьер-министр Саулюс Сквернялис с 6% (в январе - 5,2%), лидер оппозиционной Социал-демократической партии Литвы, депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте с 5,6% поддержки (5,2% в январе), публицист Андрюс Тапинас - 4,4% (2,5% в январе).

По данным опроса, 3,4% проголосовали бы за лидера Союза "крестьян" и "зеленых" Литвы Рамунаса Карбаускисай (1,5% в январе), 2,9% – за министра обороны Арвидаса Анушаускаса (в январе - 3,9%), между тем, спикера Сейма, лидера Либерального движения Викторию Чмилите-Нильсен в феврале поддержали бы 2,7% опрошенных (в январе - 2,2%).

Завершает рейтинг представитель партии «Свобода и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис с 2,1% поддержки (в январе 1,7%).

За другого, то есть неназванного кандидата, проголосовали бы 9,6% респондентов. Не голосовали бы 7,7% опрошенных, не определились 17,4% респондентов.

Компания по социологических и рыночных исследований Spinter tyrimai провела опрос в период с 18 по 27 февраля, было опрошено 1012 человек в возрасте от 18 до 75 лет — половина из них ответила на вопросы по телефону, другая половина — онлайн.

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

# Литва
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