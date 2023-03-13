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2023.03.13 09:51

Жители Литвы открывают для себя медицинский туризм: лечить зубы в Турции дешевле, но есть большие риски

ТЛ
Телевидение ЛРТ, LRT.lt 2023.03.13 09:51
Одонтология
Одонтология / D. Umbraso/LRT nuotr.

Жители Литвы все чаще едут лечить зубы за границу, ведь услуги стоят дешевле, а очереди намного короче. Но эксперты подчеркивают, что при выборе клиники за рубежом важно оценить все возможные риски.

Когда Ангелина Квеселене из Шяуляй узнала, сколько будут стоить услуги стоматолога в Литве, она решила попробовать медицинский туризм и отправилась в Турцию.

"Мне удалось сэкономить в три раза. Я лечилась от тяжелого пародонтита, который был уже очень запущен", - рассказывает жительница Шяуляй.

Жители Литвы в основном едут на лечение в Израиль, Турцию и Германию. Например, по оценкам экспертов медицинского туризма, пересадка волос за границей на 40% дешевле, чем в Литве.

Не только цены заставляют людей ехать за границу, но и очереди или отсутствие необходимого оборудования.

"Если говорить, например, о стоматологии, то она может быть в два-три раза дешевле. Если в Литве услуги могут стоить 25-30 тысяч, то в Турции это может стоить 11-12 тысяч", - говорит эксперт по медицинскому туризму Лиана Соколова.

Одонтология
Одонтология / Shutterstock nuotr.

Но не все так радужно, как кажется. Некоторые жители соблазняются на более дешевые процедуры и попадают в руки нелицензированных специалистов.

"Кровоточащие десны, неточные протезы, болтающиеся пломбы, а еще печальнее, когда протезы негерметичны или сломаны", - говорит врач клиники „Clinic DPC“ Лаура Букавецкене.

А. Квеселене, которая пользовалась стоматологическими услугами в Турции, также советует не соблазняться дешевыми ценами.

"Подумайте логически, какие материалы используются, когда цена настолько низкая. Это невозможно. Сами врачи в Турции очень возмущены тем, что есть такие специалисты, неквалифицированные, нелицензированные", - предупреждает она.

Врачи отмечают, что тем, кто пытается сэкономить, часто приходится платить в три раза больше, потому что иногда приходится начинать лечение заново. Кроме того, не все специалисты готовы принимать пострадавших, не зная, как их лечили за границей.

Отдых в Турции
Отдых в Турции / AP nuotr.

"Когда пациент выбирает лечение за границей, он не задумывается о том, что будет с ним после лечения. Получит ли он гарантию, будет ли проходить профилактические осмотры, обследования?", - говорит Л. Букавецкене.

В то же время литовские медицинские учреждения отмечают рост въездного туризма. В то время как граждане страны ищут более дешевые процедуры за рубежом, люди из Англии, Ирландии и Латвии приезжают в Литву по тем же причинам. Наиболее распространенными причинами являются ортопедическая хирургия и профилактические медицинские осмотры, но растет интерес и к другим областям.

"В этом году мы наблюдали особенно большой интерес к лазерной коррекции зрения. Оказалось, что цены в Англии в 5 раз выше, чем здесь", - говорит Дейвидас Праспаляускас, директор Центра медицинской диагностики и лечения.

По словам врачей, иностранцам лететь на операцию в Литву в 4-6 раз дешевле, чем сделать все у себя на родине. Однако эксперты советуют перед поездкой на лечение за границей обязательно проверить учреждение и его гарантии, а также обратить внимание на план лечения и дополнительные процедуры, которые могут потребоваться по возвращению на родину.

Одонтология
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# Литва
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