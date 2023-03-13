Жители Литвы открывают для себя медицинский туризм: лечить зубы в Турции дешевле, но есть большие риски

Жители Литвы все чаще едут лечить зубы за границу, ведь услуги стоят дешевле, а очереди намного короче. Но эксперты подчеркивают, что при выборе клиники за рубежом важно оценить все возможные риски.
Когда Ангелина Квеселене из Шяуляй узнала, сколько будут стоить услуги стоматолога в Литве, она решила попробовать медицинский туризм и отправилась в Турцию.
"Мне удалось сэкономить в три раза. Я лечилась от тяжелого пародонтита, который был уже очень запущен", - рассказывает жительница Шяуляй.
Жители Литвы в основном едут на лечение в Израиль, Турцию и Германию. Например, по оценкам экспертов медицинского туризма, пересадка волос за границей на 40% дешевле, чем в Литве.
Не только цены заставляют людей ехать за границу, но и очереди или отсутствие необходимого оборудования.
"Если говорить, например, о стоматологии, то она может быть в два-три раза дешевле. Если в Литве услуги могут стоить 25-30 тысяч, то в Турции это может стоить 11-12 тысяч", - говорит эксперт по медицинскому туризму Лиана Соколова.
Но не все так радужно, как кажется. Некоторые жители соблазняются на более дешевые процедуры и попадают в руки нелицензированных специалистов.
"Кровоточащие десны, неточные протезы, болтающиеся пломбы, а еще печальнее, когда протезы негерметичны или сломаны", - говорит врач клиники „Clinic DPC“ Лаура Букавецкене.
А. Квеселене, которая пользовалась стоматологическими услугами в Турции, также советует не соблазняться дешевыми ценами.
"Подумайте логически, какие материалы используются, когда цена настолько низкая. Это невозможно. Сами врачи в Турции очень возмущены тем, что есть такие специалисты, неквалифицированные, нелицензированные", - предупреждает она.
Врачи отмечают, что тем, кто пытается сэкономить, часто приходится платить в три раза больше, потому что иногда приходится начинать лечение заново. Кроме того, не все специалисты готовы принимать пострадавших, не зная, как их лечили за границей.
"Когда пациент выбирает лечение за границей, он не задумывается о том, что будет с ним после лечения. Получит ли он гарантию, будет ли проходить профилактические осмотры, обследования?", - говорит Л. Букавецкене.
В то же время литовские медицинские учреждения отмечают рост въездного туризма. В то время как граждане страны ищут более дешевые процедуры за рубежом, люди из Англии, Ирландии и Латвии приезжают в Литву по тем же причинам. Наиболее распространенными причинами являются ортопедическая хирургия и профилактические медицинские осмотры, но растет интерес и к другим областям.
"В этом году мы наблюдали особенно большой интерес к лазерной коррекции зрения. Оказалось, что цены в Англии в 5 раз выше, чем здесь", - говорит Дейвидас Праспаляускас, директор Центра медицинской диагностики и лечения.
По словам врачей, иностранцам лететь на операцию в Литву в 4-6 раз дешевле, чем сделать все у себя на родине. Однако эксперты советуют перед поездкой на лечение за границей обязательно проверить учреждение и его гарантии, а также обратить внимание на план лечения и дополнительные процедуры, которые могут потребоваться по возвращению на родину.