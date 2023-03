«Оскар»-2023: в ожидании неожиданностей

Кто победит - фантастическая комедия из жизни меньшинств или реалистическая военная сага?

Так большинство аналитиков характеризует главную призовую дилемму предстоящей церемонии «Оскар». 12 марта в киноцентре «Кодак» в Лос-Анджелесе состоится очередная 95-я церемония вручения наград Американской киноакадемии (AMPAS), на которой будут оглашены победители киносезона в 23 категориях.

Лидером по числу номинаций (11) является картина «Все везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once) режиссеров Дэниэла Шайнерта и Дэна Квана. Ей и прочат победу в главной номинации «лучший фильм».

В последние несколько недель заметен рост симпатий к экранизации классического романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» (All Quiet on the Western Front) германского режиссера Эдварда Бергера. По мнению ряда экспертов эта мощная антивоенная картина, неизбежно перекликающаяся с кровопролитной войной в Украине, может стать спойлером, вырвав победу у эксцентричной и запутанной ленты «Все везде и сразу».

Впрочем, и сама эта фантасмагорическая история про семью китайских эмигрантов, владеющих прачечной-ландроматом и вступаюших в рукопашную схватку с могущественным налоговым управлением, минувшей осенью, на старте оскаровской гонки, мало кем рассматривалась как фаворит. Куда выше были рейтинги автобиографической ностальгической драмы Стивена Спилберга «Фабельманы» (The Fabelmans) и ирландской философской драмы Мартина Макдоны «Банши Инишерина» (The Banshees of Inisherin).

Но динамика постепенно стала меняться, и одна за другой профессиональные гильдии Голливуда – актеров, сценаристов, продюсеров и режиссеров – стали вручать свои цеховые премии ленте «двух Дэнов» – Шайнерта и Квана. Многие члены этих гильдий являются одновременно академиками AMPAS и вряд ли будут менять предпочтения, голосуя на «Оскарах». Напомним, что в киноакадемии состоит более десяти тысяч человек, из которых правом голоса обладают примерно 9500.

Как отмечает «Нью-Йорк таймс», в прошлом только четыре фильма удостоились одновременно высшей оценки этих четырех гильдий. И они же становились победителями в оскаровской категории «лучший фильм». По этой логике лавры победителя должны достаться фильму «Все везде и сразу».

С другой стороны, военная драма по Ремарку также активно демонстрирует свой наградной потенциал. Британская киноакадемия BAFTA на днях назвала ее лучшим фильмом года, что некоторые эксперты считают прологом к оскаровскому триумфу.

В режиссерской категории «два Дэна» также нацелены на успех, о чем говорит главный приз от режиссерской гильдии. Аналитики подсчитали, что из двадцати последних обладателей этой награды 17 получили и «Оскара». Есть свои поклонники у драмы «Тар» (Tar) Тодда Филда, и, конечно же, масса академиков поддерживает кандидатуру голливудского мэтра Стивена Спилберга, который снял свой, пожалуй, самый личный фильм.

В Лос-Анджелесе готовятся к церемонии вручения "Оскаров" / AP nuotr.

В актерских номинациях есть несомненные фавориты. В категории «лучший актер» чаша весов, фигурально и буквально, может склониться в пользу Брендана Фрейзера, который в фильме «Кит» (The Whale) сыграл преподавателя колледжа, отшельника и инвалида, страдающего ожирением. Давно подмечено, что киноакадемия любит награждать звезд, самоотверженно меняющих свою внешность ради конкретной роли. Кроме того, академики обожают истории счастливого возвращения на авансцену актеров, которых уже было списали из высшей лиги. 54-летний Фрейзер, звезда «Джорджа из джунглей» и франчайза «Мумия», пребывал в последние годы в жизненном и творческом кризисе и снимался во второстепенных фильмах и сериалах.

Высокий рейтинг также у Остина Батлера, перевоплотившегося в байопике «Элвис» (Elvis) в музыкального кумира нескольких поколений, и у Колина Фаррелла, сыгравшего недалекого и упрямого ирландца в черной комедии «Банши Инишерина».

Статуэтку в категории «лучший актер второго плана», скорее всего, получит уроженец Сайгона Ке Хью Кван. В фильме «Все везде и сразу» он сыграл предприимчивого и заботливого мужа главной героини. 12-летним мальчиком Кван снимался у Спилберга во франчайзе «Индиана Джонс и храм судьбы». Он уже обаял киносообщество, получая другие награды, в том числе «Золотой глобус», и выступая с трогательными речами.

Восточный крен в наградном пасьянсе еще более будет усилен, если лучшей актрисой назовут Мишель Йео, малайзийку китайского происхождения, за роль в том же «Все везде и сразу». На ней во многом держится весь этой хаотичный черный сюр про битву малого китайского бизнеса в Америке и всемогущего налогового ведомства.

Серьезную конкуренцию Мишель Йео составляет, пожалуй, лишь Кейт Бланшетт, номинированная за роль дирижера-лесбиянки в картине «Тар». Правда, Бланшетт уже получала «Оскары» дважды, а победа Йео станет исторической, поскольку уже два последних десятилетия небелые актрисы не получают премии в этой категории (последней была Холли Берри). Известно, что поддержание справедливого расового баланса нередко оказывается дополнительным фактором в определении победителей.

Этот фактор может оказаться решающим и в категории «лучшая актриса второго плана». На награду в ней претендуют афроамериканка Анджела Бассетт в комиксовой фэнтези «Черная Пантера: Ваканда навсегда» (Black Panther: Wakanda Forever), американская вьетнамка Хонг Чау («Кит»), ирландка Керри Кондон («Банши Инишерина») и две актрисы из все того же любимца академиков «Все везде и сразу» - американская китаянка Стефани Сюй и уроженка Санта-Моники знаменитая и малоузнаваемая Джеми Ли Кертис, сыгравшая налогового инспектора с большой долей сарказма.

Мнения наблюдателей разошлись. Академики британской BAFTA отдали победу Кондон, а Гильдия актеров США (SAG) предпочла Кертис.

В категории «лучший международный фильм» бесспорным фаворитом считают «На Западном фронте без перемен».

Среди полнометражных анимаций вряд ли кто-то может потягаться с виртуозной музыкальной семейной сказкой «Пиноккио от Гильермо дель Торо» (Guillermo del Toro's Pinocchio).

В секции документального кино все говорит в пользу политического байопика «Навальный» (Navalny) о драматической судьбе лидера российской оппозиции, отравленного по приказу Кремля и в настоящее время томящегося за решеткой.

Стало известно, что киноакадемия отказалась предоставить во время предстоящей церемонии «Оскар» виртуальную трибуну президенту Украины Владимиру Зеленскому. Основанием для отказа стало, по словам представителей академии, нежелание политизировать развлекательное наградное шоу. Это решение, как считают некоторые эксперты, добавит голоса в пользу «Навального».

Впрочем, решение относительно короткого видеовключения из Киева может быть изменено в самый последний момент.

В категории документальных короткометражек фаворитом считают «Заклинателей слонов» (The Elephant Whisperers), индийско-американскую ленту о супружеской паре, выходившей осиротевших слонят. В этой же категории фигурирует лента «Выход» (Haulout) режиссеров из Якутии Евгении и Максима Арбугаевых об ученом-одиночке, изучающем жизнь моржей на побережье Чукотского моря.

Конкуренция среди номинантов, как всегда, упорная. И несмотря на дежурные улыбки во время распечатывания конвертов с именами победителей, настроение у проигравших бывает не самое праздничное. Для того, чтобы подсластить пилюлю, спонсоры приготовили для всех номинантов в режиссерской и актерских категориях роскошные подарки.

Как сообщила пресса, маркетинговая компания Distinctive Assets из Лос-Анджелеса собирается вручить им подарочные сумки с различными сувенирами и аксессуарами, В комплект входит также оплаченный отдых на курорте в Италии. Весь набор оценивается в 125 тыс. долларов.

Сообщается, что после скандала с пощечиной Уилла Смита презентеру Крису Року опытные продюсеры шоу Рикки Киршнер и Гленн Вайс уделят охране и поддержанию порядка особое внимание. А Смиту запрещено появляться на церемонии в течение десяти лет.

95-я церемония «Оскар» будет транслироваться в воскресенье, 12 марта по телесети и стримингу ABC. Начало прямой трансляции в 8 часов вечера по времени Восточного побережья. Ведущим церемонии станет комик и телеведущий Джимми Киммел. Это его третий опыт ведения оскаровской церемонии.

Голос Америки