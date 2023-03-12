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2023.03.12 08:24

Зеленский: Россия стала синонимом террора

BN
BBC News Русская служба 2023.03.12 08:24
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении говорил о российских ударах по украинским городам, жертвами которых становятся мирные граждане.

"Наша Херсонщина и Херсон, которым оккупант мстит за свой проигрыш. Наше Запорожье. Наши города Донетчины и Луганщины, которые Россия стремится просто сжечь. Наша Харьковщина и Харьков. Только по Харькову и только с начала этого года - меньше чем за два с половиной месяца - враг ударил уже более сорока ракетами", - сказал украинский президент.

Зеленский добавил, что только в субботу жертвами российских обстрелов стали трое мирных жителей в Херсоне.

"В приграничных районах оккупант обстреливал деревни, чтобы запугать людей, чтобы прогнать людей, - отметил он. - Но России там не будет. Она стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за этот террор."

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# В мире# Война в Украине
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