Зеленский: Россия стала синонимом террора

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении говорил о российских ударах по украинским городам, жертвами которых становятся мирные граждане.
"Наша Херсонщина и Херсон, которым оккупант мстит за свой проигрыш. Наше Запорожье. Наши города Донетчины и Луганщины, которые Россия стремится просто сжечь. Наша Харьковщина и Харьков. Только по Харькову и только с начала этого года - меньше чем за два с половиной месяца - враг ударил уже более сорока ракетами", - сказал украинский президент.
Зеленский добавил, что только в субботу жертвами российских обстрелов стали трое мирных жителей в Херсоне.
"В приграничных районах оккупант обстреливал деревни, чтобы запугать людей, чтобы прогнать людей, - отметил он. - Но России там не будет. Она стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за этот террор."
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