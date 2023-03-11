В. Ландсбергис: 11 марта 1990 года Литва постояла не только за себя, но и открыла возможность самоопределения для тогдашней России

11 марта 1990 года состоялось одно из самых важных событий в современной истории Литвы. Верховный Совет Литовской Республики спустя пять десятилетий после оккупации Советским Союзом принял Акт «О восстановлении независимого Литовского государства». По случаю 33-ей годовщины восстановления независимости лидер движения за независимость «Саюдис», первый фактический руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис поздравил слушателей передачи на русском языке Радио LRT:

«Этим историческим Актом 1990 года Литва постояла не только за себя, но и открыла возможность нового самоопределения для тогдашней, но коммунистической России, еще под именем СССР. Сам Советский Союз ещё до этого, в конце 1989 года, волею и решением Съезда народных депутатов постановил, что сговор Сталина с Гитлером 1939 года (пакт Молотова-Риббентропа – прим. ред.) был противоправным и недействительным с момента подписания, тем более его последствия, включающие захват Балтийских стран и провальную войну против Финляндии. Всему этому была дана добросовестная государственная оценка, в сумме приоткрывшая возможности и для России стать открытой окружающему миру, отойти от большевистского изоляционизма и захватничества в сторону добрососедства и сотрудничества.

После обнадёживающего в этом плане ельцинского периода, когда с первым президентом России у нас складывались прекрасные отношения, к сожалению, в России возымел место чекистский реванш, и дела пошли всё хуже и хуже, включая сегодняшнюю ситуацию войны.

Тем не менее, я поздравляю русских Литвы и России с нашим праздником, поздравляю в надежде, что и Россия окажется способной изменить нынешний ущербный курс враждебности к Европе, в том числе и к Литве, не говоря уже о бессмысленной войне, и что нормализация отношений без угроз откроет нам лучшее будущее».