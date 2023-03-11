Владимир Ярмоленко: Коммунисты понимали, что, не проголосовав за Акт Независимости, они выпадут из истории

Какая велась подготовительная работа к принятию Акта о восстановлении независимости? Как решение литовского парламента было воспринято жителями Литвы? И когда началось скатывание России к рабскому прошлому? На эти вопросы в программе «Наша русская улица» ответил сигнатарий Акта 11 Марта Владимир Ярмоленко, вместе с которым съёмочная группа программы наведалась в исторический зал Сейма.

Как известно, пленарные заседания Сейма проводятся ныне во втором корпусе парламентского здания. Но сюда депутаты переселились только в 2007 году. А самые первые литовские парламентарии заседали в первом корпусе – в зале, который теперь называется Залом Акта 11-го марта.

Владимир Ярмоленко – один из тех, чья подпись стоит под судьбоносным актом. Поднимаясь в исторический зал, он вспоминает, как всё выглядело тогда, 33 года назад. Витраж художника Казиса Моркунаса «Праздник» вначале включал в себя красные звёзды и всякие другие советские символы. Впоследствии произведение подредактировали.

Фрагмент витража Казиса Моркунаса «Праздник» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Разумеется, и сам зал в первый день тоже выглядел ещё по-советски.

«Был такой большой герб, герб советской Литвы. Он был то ли выткан на гобелене, то ли… Я не знаю, какой он – я никогда его не трогал и близко не видел. Потом его – раз! – и сменили на триколор литовский», – вспоминает сигнатарий.

11 марта 1990 года. Внизу – Владимир Ярмоленко / фото П. Лилейкиса/LRT

Помогая себе ориентироваться по фотографии, сигнатарий Акта 11 марта не сразу находит своё бывшее кресло. Точнее, их было два. До того, как парламентарии расселись по фракциям, они сидели по регионам. Владимир Ярмоленко был представителем Каунаса.

Владимир Ярмоленко / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Владимир говорит, что этот зал пленарных заседаний он и его коллеги в шутку называли саркофагом – из-за отсутствия окон. Ведь здание Верховного Совета строилось ещё в советские времена для советских депутатов – всяких заслуженных доярок и механизаторов. Те приезжали на краткосрочные сессии, чтобы быстренько единогласно одобрить решения коммунистической партии, и потом сразу – домой. Новые депутаты работали уже на постоянной основе. Отсутствие дневного света очень давило психологически – возможно, ещё и по этой причине парламент, в конце концов, перебрался в новое помещение. А в зале Акта 11 марта теперь проводятся лишь особо значимые мероприятия.

Зал Акта 11 марта / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Будущий сигнатарий Владимир Ярмоленко окончил 10-ую каунасскую школу с русским языком обучения. В Каунасе же началась его научная карьера (он биофизик по специальности).

В конце 70-ых годов молодого учёного направили в Россию – в знаменитый Пущинский биологический научный центр под Москвой. Владимир до сих пор вспоминает общение с представителями старой русской интеллигенции.

«Меня воспитывали, в общем-то, люди, которых я встречал в своей жизни. В Москве были хорошие люди… Люди культуры были очень хорошие... «Ну что вы, Володя! Когда нам дал визу Саша…». Я говорю: «Какой Саша?». – «Ну как «какой»? Керенский». Понимаете, на молодого это производит сильное впечатление», – вспоминает Владимир.

Владимир Ярмоленко / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Вернувшись в Каунас и защитив диссертацию, Ярмоленко стал заведовать лабораторией, а затем и преподавать в каунасском медицинском институте. Он всегда был вольнодумцем, и когда в воздухе повеяло переменами, не раздумывая вошёл в состав каунасской инициативной группы Саюдиса.

«Мне жена говорила: «Ты занимаешься делом, которое ты любишь». Я занимался с людьми, которые были… Вот литовское слово «bendražygiai». Значит, общие шаги мы делаем. «Саюдис» – это совместное движение. Это перекликается со словом «согласие». Мне эти слова с приставками «со-» и «са-» очень нравятся», – говорит Ярмоленко.

Национальное возрождение в Каунасе / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Владимир говорит, что ему и его соратникам заранее было известно, что именно произойдёт 11 марта 1990 года. Ещё за неделю до первого заседания Верховного Совета новоизбранные депутаты от Саюдиса приступили к тщательной проработке всех деталей.

«Мы находились в Вильнюсе с 4 марта – и уже не возвращались в Каунас. Уже были созданы рабочие группы, которые будут работать над этим, над этим, над этим… Ну, скажем, национальные меньшинства, права человека… Сейчас смешно об этом говорить, но тогда это были новые вещи, непонятные для публики. И 10-го числа уже была свёрстана программа того, что мы будем делать 11-го: то есть, какие будут вопросы, в каком порядке... На заседании в основном сидели все люди Саюдиса. Мы сидели и разговаривали. Ландсбергис время от времени выходил – то с кем-то поговорить по телефону, то ещё что-то… Юршенас сидел с нами! И в тот же вечер была уговорена партия, чтоб она подписалась. Они сидели все отдельно и ждали, что мы решим и как им поступить. Они понимали, что, если они не проголосуют за Акт, они выпадут из истории. Просто выпадут», – вспоминает сигнатарий.

11 марта 1990 года. В центре – Чесловас Юршенас / фото П. Лилейкиса/LRT

А 11-го марта, в день открытия сессии нового Верховного Совета, Владимиру Ярмоленко довелось выступать в этом зале по одному важному вопросу.

«У меня самая длинная речь в первой сессии была, – в первом томе стенограмм можете прочитать… Мне говорят: «Слушай, давай пойди. Будем выбирать председателя Верховного Совета. От Каунаса скажи, что мы поддерживаем кандидатуру Ландсбергиса». Я вышел и сказал».

11 марта 1990 года. Во втором ряду второй слева – Владимир Ярмоленко / фото П. Лилейкиса/LRT

В тот же первый день заседания новый парламент отменил функционирование Конституции советской Литвы и восстановил действие отдельных статей Конституции 1938 года. Это, по словам Ярмоленко, тоже была, так сказать, «домашняя заготовка», продуманная заранее.

«Но доложено было Михаилу Сергеевичу Горбачёву, что «они приняли буржуазную Конституцию ночью». Конечно, там крючковские люди всякие написали. И он постоянно это очень долго употреблял. «Переворот, который произошёл за ночь», – он говорил. Ничего подобного! Всё это был такой очень длительный процесс, – все почти 10 дней», – вспоминает сигнатарий.

Владимир Ярмоленко / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Принять новые законы легко. Гораздо труднее сделать так, чтобы их приняли душою твои соотечественники. По словам сигнатария, ему приходилось выступать и в роли своеобразного комиссара:

«11-ое прошло, 12-ое… 13-го начались призывы к забастовкам. Мне пришлось одному, как какому-то комиссару, ехать в одну транспортную контору, которая развозила детские завтраки в садики, школы, булочки в буфеты и так далее. Это целый зал шофёров. И впереди, конечно, партийное руководство с директором, профсоюзом и со всеми разными другими там организаторами. Вильнюс – это далеко не Каунас, это было ясно. Другой город, другой воздух. Достойных людей очень много, – но в то время было странно немножко. И мне пришлось выйти одному против всего этого зала. Это был сплошной гудёж. Но я сказал: «Да, давайте, выходите на забастовку против меня, против всех остальных…». Они: эээ, саюдист, туда-сюда… «Да, – говорю, – ваши дети в садике сегодня завтрак не получат, завтра не получат, и в школе не получат, и булочки не привезут в хлебный магазин. Вы хотите этого?». Примерно такой разговор был. Но это было ой-ой-ой! То есть, на самом деле, в шок пришла одна часть Литвы – от радости: «Как это так случилось?!». А другая часть Литвы (не знаю, какая по величине) – она пришла в другой шок: «Как же так? А кто мы теперь? Мы теперь граждане второго сорта?». Было у них такое клише».

11 марта 1990 года / фото П. Лилейкиса/LRT

Владимиру Ярмоленко не очень нравится, когда его называют «русским депутатом Литвы», подчёркивая этническое происхождение. Он считает, что национальность человека – это его личное дело. Куда важнее его гражданская самоидентификация – какую страну он считает своей. В подтверждение того, что национальная принадлежность человека и его гражданство далеко не тождественны, Владимир приводит такой эпизод:

«В 2014 году здесь, в Литве, вот на этой трибуне (или около неё – я уже не помню визуально) Адам Михник рассказывал анекдот. Мойша звонит из Москвы и на русском языке говорит с Ициком, который живёт в Одессе. И Ицик ему отвечает всё время по-украински. «Ицик, ты что? Они тебя, что ли, наконец заставили всё время говорить на украинском? Ты боишься?». – «Да нет же, Мойша, я не боюсь». – «Так а почему ты всё время говоришь по-украински?». – «Потому что я не хочу, чтоб твои пришли меня освобождать!». Это 2014 год».

Зал Акта 11 марта / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Как теперь уже понятно, оккупация Крыма в 2014 году была прелюдией к полномасштабной войне России против Украины. Владимир Ярмоленко, у которого в России осталось немало коллег, друзей, недоумевает, почему многие из его знакомых россиян сегодня мирятся с преступлениями своих вождей.



«Я не могу представить себе, как люди с аналитическим мышлением, люди, которые занимаются точными науками, у которых причинно-следственные связи являются № 1 в методологии, – могут вестись на такое… Это не пропаганда. Это то, что называется «в костном мозге», – говорит политик.

Война России против Украины. Бахмут / фото AP

Сигнатарий с сожалением признаёт, что скатывание России к рабскому прошлому началось даже не при Путине, а ещё при его предшественнике.

«Хочу вам сказать, как «политик на пенсии». Как только Российская Федерация перестала быть социалистической и стала Российской Федерацией, у неё появился двуглавый орёл. Он был поначалу (на рублях и так далее) без короны. Как только появилась на нём корона, так тот человек, который возглавлял эту страну, почувствовал себя царём», – говорит он.

Истоки нынешней войны, по мысли Ярмоленко, лежат в начале 90-ых годов, когда ельцинская Россия развязала войну против чеченцев, которые поначалу даже не настаивали на полном выходе из состава федерации.

«Они не хотели своих солдат отдавать России и не хотели, чтоб российские солдаты были на их территории. Единственный пункт! Вот что хотела Чечня! Её надо было за это убивать? Надо было вести войну?», – риторически спрашивает Владимир.

Война России в Чечне / фото AP

Владимир Ярмоленко трижды становился парламентарием, а в 1999 году перешёл на дипломатическую службу. Он возглавлял дипломатические представительства Литвы в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Греции, Румынии. Сдав дела и окончательно вернувшись в Литву, смог предаться давнишней страсти – литературе – и даже издал собственный роман «Путь, или Диалог о будущем». Это своеобразная хроника событий конца ХХ столетия, история любви двух героев – женщины из Западной Европы и мужчины из Литвы.

Но хотя Владимир не без кокетства называет себя «политиком на пенсии», он никоим образом не может абстрагироваться от того, что происходит внутри Литвы и за её пределами.

«Потому что сигнатарий – это по гроб жизни. Говорят: «Вы были сигнатарием?». Я говорю: «Да нет, я ещё живой». И то же самое с послом», – говорит Владимир Ярмоленко, выходя из парламентского Зала 11 марта.