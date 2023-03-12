Служба охраны литовской границы и Blue/Yellow подписали соглашение о поддержке украинских пограничников

Служба охраны государственной границы Литвы и литовская благотворительная организация Blue/Yellow подписали соглашение, которое поможет более эффективно оказывать помощь украинским пограничникам.

«С февраля прошлого года мы помогаем украинским пограничникам, борющимся с российскими оккупантами. Как выделением различной техники и вещей, так и передачей опыта наших офицеров. Blue/Yellow очень помогли нам поддержать коллег в Украине. Благодаря соглашению мы сможем работать еще эффективнее», — сказал глава Службы охраны госграницы Литвы генерал Рустамас Любаевас.

Глава фонда Blue/Yellow Лаура Паукште заявила, что один из примеров помощи украинским пограничникам — это поставки оборудования, а том числе пяти систем блокировки дронов SkyWiper от литовского производителя «NT Service» в конце января.

В соглашении зафиксировано, что Служба охраны госграницы Литвы и Blue/Yellow будут оказывать необходимую поддержку украинским пограничникам, включая обучение офицеров и повышение их квалификации.

Новая газета - Балтия