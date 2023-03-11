Naujienų srautas

Празднование Дня 11 марта в Сейме
Новости 40 мин. назад

11 марта в Сейме: Литва открыла дверь к свободе соседним народам, но, к сожалению, воспользовались не все

Демонстрация в Украине
Новости 1 ч. назад

"Слава Украине!" Как это приветствие возникло и стало популярным

Владимир Ярмоленко
Новости 1 ч. назад

Владимир Ярмоленко: Коммунисты понимали, что, не проголосовав за Акт Независимости, они выпадут из истории

Витаутас Ландсбергис
Новости 1 ч. назад

В. Ландсбергис: 11 марта 1990 года Литва постояла не только за себя, но и открыла возможность самоопределения для тогдашней России

Земфира
Новости 1 ч. назад

Земфира выпустила первую песню после признания "иноагентом"

Аннексированный Крым
Новости 2 ч. назад

Российский суд оштрафовал крымчанку после исполнения гимна Украины

Shaman (Ярослав Дронов)
Новости 2 ч. назад

В России президентский фонд выделит почти 30 млн рублей на оперу с участием Шамана

Россия и Китай
Новости 3 ч. назад

CNN: оборонные предприятия РФ и Китая продолжают сотрудничество

Леонид Волков
Новости 3 ч. назад

"Буря в русском стакане воды". Как развивался скандал с письмом в защиту Фридмана

Габриэлюс Ландсбергис
Новости 3 ч. назад

Габриэлюс Ландсбергис: Наша цель, чтобы Кремль признал свое поражение

Гитанас Науседа
Новости 5 ч. назад

Президент: Мы первыми вырвались из тюрьмы народов и отстояли право на независимую жизнь

Ингрида Шимоните
Новости 5 ч. назад

Премьер внесла предложение продлить ЧП на границе: Это последняя такая просьба

Джон Кирби
Новости 5 ч. назад

Белый дом передаст властям Молдовы разведданные о попытках Москвы дестабилизировать ситуацию в этой стране

Гитанас Науседа и Реджеп Тайип Эрдоган
Новости 5 ч. назад

Науседа обсудил с президентом Турции безопасность регионов Балтийского и Черного морей

Владимир Зеленский
Новости 6 ч. назад

Зеленский: Киев непричастен к взрывам на "Северных потоках"

Война в Украине
Новости 20 ч. назад

CNN: с начала полномасштабной агрессии Россия несколько раз отправляла в Иран вооружение НАТО, захваченное в Украине

Новости

2023.03.11 12:50

"Слава Украине!" Как это приветствие возникло и стало популярным

BN
BBC News Русская служба 2023.03.11 12:50
Демонстрация в Украине
Демонстрация в Украине / фото UNIAN

Лозунг "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" имеют долгую историю. Его использовали более ста лет - сначала борцы за независимость Украины, потом патриотически настроенные граждане уже в независимой Украине, а сегодня эти слова узнают далеко за пределами страны.

После появления 6 марта видео, снятого, вероятно, российскими военными, на котором украинского военнослужащего расстреливают после того, как он говорит: "Слава Украине!", эти слова с новой силой зазвучали в соцсетях.

Вот как появилось это приветствие - и как стало популярным во всем мире.

Сто лет истории

Открытка с лозунгом
Открытка с лозунгом / автор ALBINA KOLESNICHENKO

Историк Юрий Юзич говорил сайту "Историческая правда", что лозунг "Слава Украине!" и ответ на него "По всей земле слава!" использовались в среде харьковской студенческой общины в конце XIX века.

Однако по-настоящему широкое распространение и особую политическую окраску лозунг приобрел во времена Украинской Народной Республики (УНР) в 1918-1920 годах. Тогда Украина впервые заявила о себе как об отдельном государстве, провозгласив, хоть и ненадолго, свою независимость.

Популярным приветствие "Слава Украине!" стало у бойцов "Холодноярской республики" в Черкасской области, боровшихся против большевиков, рассказал ВВС News Украина бывший председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Когда большевики оккупировали большую часть Украины и включили ее в состав Советского Союза, лозунг стали использовать националистические и повстанческие объединения, сосредоточенные на западе Украины, который тогда был частью Польши.

Факельное шествие, посвященное 111-летию со дня рождения председателя ОУН Степана Бандеры в Киеве 1 января 2020 г.
Факельное шествие, посвященное 111-летию со дня рождения председателя ОУН Степана Бандеры в Киеве 1 января 2020 г. / фото UNIAN

Полное приветствие "Слава Украине! - Героям слава!" в 1941 году использовался в западноукраинской Организации украинских националистов (ОУН), одним из лидеров которой был Степан Бандера.

Еще большее распространение он получил у бойцов Украинской повстанческой армии (УПА), действовавшей на территории западноукраинских областей в 1942-1960 годах.

"Кстати, в сборнике трудов Степана Бандеры нет той популярно употребляемой в интернете цитаты, которая ему приписывается: "И придет время, когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать "Героям слава!", - подчеркивает Юзич.

Лозунг возродился во время студенческой "революции на граните" 1990-го года, когда украинская молодежь устроила мирный протест в центре Киева, требуя изменений для Украинской ССР накануне распада Советского Союза.

В независимой Украине

Открытка с лозунгом
Открытка с лозунгом / фото UNIAN

После распада СССР это приветствие в основном употреблялось в среде национал-демократов и украинских националистов.

Во время протестов на Майдане в 2013-2014 годах лозунг впервые за годы украинской независимости перестал быть атрибутом преимущественно националистических партий и стал одним из главных лозунгов всех протестующих.

Символом сопротивления слова "Слава Украине!" стали и позже, когда Россия аннексировала Крым и начала военные действия в Донбассе.

В 2018 году лозунг "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" официально утвердили как уставное приветствие для вооруженных сил страны и национальной полиции.

Им заменили старое приветствие, оставшееся с советских времен: "Здравствуйте, товарищи!" и ответ "Здравия желаю!"

Открытка с лозунгом
Открытка с лозунгом / автор NEIVANMADE

Сейчас лозунг стал атрибутом политической и публичной жизни в Украине - его можно услышать от чиновников, политиков, принадлежащих к различным политическим силам, бизнесменов, активистов, учителей на занятиях, и обычных украинцах в соцсетях и повседневной жизни.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года лозунг "Слава Украине!" стали широко использовать и западные политики, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине.

Запись в гостевой книге президента США Джо Байдена, посвященная его визиту в Киев, со словами "Слава Украине!"
Запись в гостевой книге президента США Джо Байдена, посвященная его визиту в Киев, со словами "Слава Украине!"

Этот лозунг в разное время употребляли экс-премьер Британии Борис Джонсон, канадский премьер Джастин Трюдо, польский президент Анджей Дуда.

Именно эти слова президент США Джо Байден написал в гостевой книге Мариинского дворца во время своего исторического визита в Киев в годовщину вторжения.

Читайте также:

Названо имя расстрелянного бойца ВСУ, успевшего сказать перед смертью "Слава Украине!"

День, когда началась война. Четыре истории украинок, которые спаслись от российских обстрелов

"Нас будто отбросили на 35 лет назад". Как живут люди на оккупированных территориях Украины?

Демонстрация в Украине
Открытка с лозунгом
Факельное шествие, посвященное 111-летию со дня рождения председателя ОУН Степана Бандеры в Киеве 1 января 2020 г.
Открытка с лозунгом
Открытка с лозунгом
Запись в гостевой книге президента США Джо Байдена, посвященная его визиту в Киев, со словами "Слава Украине!"
BBC News
# В мире# Война в Украине
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme
Празднование Дня 11 марта в Сейме
5
40 мин. назад

11 марта в Сейме: Литва открыла дверь к свободе соседним народам, но, к сожалению, воспользовались не все

5
Владимир Ярмоленко
15
1 ч. назад

Владимир Ярмоленко: Коммунисты понимали, что, не проголосовав за Акт Независимости, они выпадут из истории

15
Витаутас Ландсбергис
1 ч. назад

В. Ландсбергис: 11 марта 1990 года Литва постояла не только за себя, но и открыла возможность самоопределения для тогдашней России

Земфира
1 ч. назад

Земфира выпустила первую песню после признания "иноагентом"

Аннексированный Крым
2 ч. назад

Российский суд оштрафовал крымчанку после исполнения гимна Украины

Shaman (Ярослав Дронов)
2 ч. назад

В России президентский фонд выделит почти 30 млн рублей на оперу с участием Шамана

Россия и Китай
3 ч. назад

CNN: оборонные предприятия РФ и Китая продолжают сотрудничество

Леонид Волков
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
3 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Буря в русском стакане воды". Как развивался скандал с письмом в защиту Фридмана

Габриэлюс Ландсбергис
3 ч. назад

Габриэлюс Ландсбергис: Наша цель, чтобы Кремль признал свое поражение

Гитанас Науседа
5 ч. назад

Президент: Мы первыми вырвались из тюрьмы народов и отстояли право на независимую жизнь

Торговля детьми (ассоциативное фото)
5
2023.03.10 16:01

Торговля детьми в Литве шокирует: объявления о детской проституции можно найти просто на рекламных сайтах

5
Маргарита Симоньян
2023.03.10 15:15

Симоньян пригрозила ударом по Тбилиси

Юрий Мель
2023.03.10 15:00

Захарова утверждает, что Мель, осужденный по делу 13 января, вернулся в Россию

Война в Украине
2023.03.10 17:12

CNN: с начала полномасштабной агрессии Россия несколько раз отправляла в Иран вооружение НАТО, захваченное в Украине

деньги
2023.03.10 14:25

Быть или не быть изменениям в налоговой системе Литвы?

Российский паспорт
2023.03.10 16:33

У чиновников и сотрудников госкомпаний России забирают загранпаспорта

Гитанас Науседа
2023.03.11 08:41

Президент: Мы первыми вырвались из тюрьмы народов и отстояли право на независимую жизнь

Ким Чен Ын
2023.03.10 14:06

Ким Чен Ын приказал усилить маневры для "настоящей войны"

Ингрида Шимоните
2023.03.11 08:40

Премьер внесла предложение продлить ЧП на границе: Это последняя такая просьба

Гитанас Науседа и Реджеп Тайип Эрдоган
2023.03.11 08:10

Науседа обсудил с президентом Турции безопасность регионов Балтийского и Черного морей