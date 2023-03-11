"Слава Украине!" Как это приветствие возникло и стало популярным

Лозунг "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" имеют долгую историю. Его использовали более ста лет - сначала борцы за независимость Украины, потом патриотически настроенные граждане уже в независимой Украине, а сегодня эти слова узнают далеко за пределами страны.

После появления 6 марта видео, снятого, вероятно, российскими военными, на котором украинского военнослужащего расстреливают после того, как он говорит: "Слава Украине!", эти слова с новой силой зазвучали в соцсетях.

Вот как появилось это приветствие - и как стало популярным во всем мире.

Сто лет истории

Открытка с лозунгом / автор ALBINA KOLESNICHENKO

Историк Юрий Юзич говорил сайту "Историческая правда", что лозунг "Слава Украине!" и ответ на него "По всей земле слава!" использовались в среде харьковской студенческой общины в конце XIX века.

Однако по-настоящему широкое распространение и особую политическую окраску лозунг приобрел во времена Украинской Народной Республики (УНР) в 1918-1920 годах. Тогда Украина впервые заявила о себе как об отдельном государстве, провозгласив, хоть и ненадолго, свою независимость.

Популярным приветствие "Слава Украине!" стало у бойцов "Холодноярской республики" в Черкасской области, боровшихся против большевиков, рассказал ВВС News Украина бывший председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Когда большевики оккупировали большую часть Украины и включили ее в состав Советского Союза, лозунг стали использовать националистические и повстанческие объединения, сосредоточенные на западе Украины, который тогда был частью Польши.

Факельное шествие, посвященное 111-летию со дня рождения председателя ОУН Степана Бандеры в Киеве 1 января 2020 г. / фото UNIAN

Полное приветствие "Слава Украине! - Героям слава!" в 1941 году использовался в западноукраинской Организации украинских националистов (ОУН), одним из лидеров которой был Степан Бандера.

Еще большее распространение он получил у бойцов Украинской повстанческой армии (УПА), действовавшей на территории западноукраинских областей в 1942-1960 годах.

"Кстати, в сборнике трудов Степана Бандеры нет той популярно употребляемой в интернете цитаты, которая ему приписывается: "И придет время, когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать "Героям слава!", - подчеркивает Юзич.

Лозунг возродился во время студенческой "революции на граните" 1990-го года, когда украинская молодежь устроила мирный протест в центре Киева, требуя изменений для Украинской ССР накануне распада Советского Союза.

В независимой Украине

Открытка с лозунгом / фото UNIAN

После распада СССР это приветствие в основном употреблялось в среде национал-демократов и украинских националистов.

Во время протестов на Майдане в 2013-2014 годах лозунг впервые за годы украинской независимости перестал быть атрибутом преимущественно националистических партий и стал одним из главных лозунгов всех протестующих.

Символом сопротивления слова "Слава Украине!" стали и позже, когда Россия аннексировала Крым и начала военные действия в Донбассе.

В 2018 году лозунг "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" официально утвердили как уставное приветствие для вооруженных сил страны и национальной полиции.

Им заменили старое приветствие, оставшееся с советских времен: "Здравствуйте, товарищи!" и ответ "Здравия желаю!"

Открытка с лозунгом / автор NEIVANMADE

Сейчас лозунг стал атрибутом политической и публичной жизни в Украине - его можно услышать от чиновников, политиков, принадлежащих к различным политическим силам, бизнесменов, активистов, учителей на занятиях, и обычных украинцах в соцсетях и повседневной жизни.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года лозунг "Слава Украине!" стали широко использовать и западные политики, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине.

Запись в гостевой книге президента США Джо Байдена, посвященная его визиту в Киев, со словами "Слава Украине!"

Этот лозунг в разное время употребляли экс-премьер Британии Борис Джонсон, канадский премьер Джастин Трюдо, польский президент Анджей Дуда.

Именно эти слова президент США Джо Байден написал в гостевой книге Мариинского дворца во время своего исторического визита в Киев в годовщину вторжения.

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