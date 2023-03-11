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2023.03.11 07:45

Зеленский: Киев непричастен к взрывам на "Северных потоках"

РC
Радио «Cвобода» 2023.03.11 07:45
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

Киев непричастен к взрывам на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, подобная дезинформация выгодна тем странам, которые хотят замедлить военную помощь украинской армии.

Зеленский также отметил, что подобные заявления играют только на руку Российской Федерации. Украинский лидер считает, что Украина сейчас борется не только с Россией, но и с теми, чей бизнес страдает от снижения товарооборота с Москвой. Это, как утверждает Зеленский, касается в том числе ряда стран Евросоюза.

Ранее несколько ведущих западных СМИ сообщили, что к диверсиям на российских газопроводах причастна некая проукраинская группа. Её участники, по всей вероятности, действовали самостоятельно и не согласовывали свои действия с украинскими властями.

Зеленский назвал такие публикации в прессе очень опасными.

В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырёх ниток газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", неповреждённой осталась одна из труб "Северного потока – 2". Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию: в связи с нападение России на Украину на него наложены санкции. "Северный поток – 1" был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза.

Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, однако виновные ещё устанавливаются. Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии. Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники.

Украина обычно не комментирует или отвергает причастность к взрывам или диверсиям на территории Российской Федерации и в аннексированном Крыму. Так, например, было в случае со взрывом на мосту через Керченский пролив в октябре прошлого года. Москва тогда назвала случившееся терактом и заявила, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Зеленский обвинения отверг. При этом Киев ранее неоднократно говорил, что считает мост и ряд объектов в Крыму легитимной военной целью.

Радио Свобода

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