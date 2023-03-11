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2023.03.11 10:40

CNN: оборонные предприятия РФ и Китая продолжают сотрудничество

РC
Радио «Cвобода» 2023.03.11 10:40
Россия и Китай
Россия и Китай / Shutterstock.com

После начала войны в Украине китайские госпредприятия оборонного комплекса продолжили поддерживать активные торговые отношения с российскими оборонными компаниями, которые попали под западные санкции. Об этом сообщает телеканал CNN, который ознакомился с таможенными записями.

Согласно этим записям, как минимум до середины ноября 2022 года базирующийся в Пекине оборонный подрядчик Poly Technologies отправил российской компании, которая находится под санкциями США, не менее дюжины партий оборудования. Поставки включали в том числе запчасти для вертолётов и радиооборудование.

Улан-Удэнский авиационный завод, где производят военные вертолеты, также в прошлом году поставил Poly Technologies детали и несколько вертолетов.

Большинство деталей для вертолётов, которые поставлялись в Россию, имели маркировку для использования в вертолёте Ми-171, который предназначен для транспортных и поисково-спасательных операций. Как минимум три поставки включали продукцию для эксплуатации или обслуживания военно-транспортных вертолётов Ми-171Ш.

При этом, как отмечает CNN, нет доказательств того, что поставленные Китаем товары напрямую используются российской армией на войне в Украине.

Военные эксперты и эксперты по безопасности говорят, что детали, поставленные китайским предприятием, являются базовым оборудованием для российских самолётов. Они отмечают, что эти поставки могут быть частью существующих контрактов и стандартных деловых отношений между компаниями.

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай предоставляет России нелетальную военную помощь, а также рассматривает возможность поставок оружия. По словам дипломата, он предупредил о серьёзных последствиях для Пекина в случае начала поставок вооружений Москве главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

Вскоре после этого CNN со ссылкой на источники сообщил, что правительство Китая рассматривает возможность предоставления России не только беспилотников, но и боеприпасов, а также стрелкового оружия для войны с Украиной. Издание Der Spiegel ранее сообщало, что около сотни дронов-камикадзе должны быть произведены и переданы России уже в начале апреля. О намерении Китая оказать военную помощь России написало и американское издание The Wall Street Journal.

Китай неоднократно утверждал, что придерживается нейтралитета и не продаёт оружие в зоны конфликта. При этом США опасаются, что Пекин действительно рассматривает возможность военной поддержки Москвы.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине# Россия# Китай
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