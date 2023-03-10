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2023.03.10 17:12

CNN: с начала полномасштабной агрессии Россия несколько раз отправляла в Иран вооружение НАТО, захваченное в Украине

НВ
"Настоящее время" 2023.03.10 17:12
Война в Украине
Война в Украине / Фото AP

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия несколько раз отправляла в Иран захваченные на поле боя оружие и технику, которые были переданы украинской стороне США и странами НАТО. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

За последний год, как утверждают источники CNN, правительственные структуры НАТО, США и других стран Запада фиксировали несколько случаев, когда российским войскам доставались некоторые виды вооружений, переданных Украине союзниками. Речь идет об американских противотанковых ракетных комплексах Javelin и зенитно-ракетных комплексах Stinger.

В большинстве случаев Россия, как отмечают источники CNN, отправляла трофейное вооружение в Иран, где его разбирали и исследовали. По мнению источников телеканала, иранские военные пытались создать собственную версию этого оружия. В свою очередь, РФ, считают собеседники CNN, таким образом подталкивает Иран продолжать поддержку российского вторжения в Украину.

В то же время американские чиновники, по информации телеканала, не считают проблему масштабной или системной, но признают, что такие поставки трудно отследить. По данным CNN, украинские военные с самого начала войны сообщают Пентагону о любых случаях захвата американского вооружения российскими войсками.

В настоящее время неясно, удалось ли Ирану скопировать и успешно применить захваченные в Украине разработки США в создании собственного оружия. В прошлом, как отмечает CNN, Тегерану это удавалось. В частности, иранская противотанковая управляемая ракета Toophan была разработана на основе американской BGM-71 TOW.

Военное сотрудничество Ирана и России активизировалось после полномасштабного вторжения РФ в Украину. По данным украинских властей и ряда иностранных разведок, Иран регулярно поставляет России дроны-камикадзе, которые в дальнейшем используются для атаки на Украину. Российская сторона официально опровергала эти обвинения. Однако представитель Общественного совета при Минобороны РФ проговорился об использовании иранского оружия во время прямого эфира на телеканале РБК. Позже Иран признал, что поставлял России беспилотники. США, ЕС и Великобритания ввели санкции против иранского производителя дронов.

"Настоящее время"

# В мире# Война в Украине
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