Ким Чен Ын приказал усилить маневры для "настоящей войны"

Лидер КНДР, наблюдавший за ученими артиллерии, сказал военным быть готовыми к выполнению "двух стратегических задах: во-первых, сдерживать войну, а во-вторых, проявлять инициативу в войне".

На фоне растущей напряженности на Корейском полуострове лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о проведении более интенсивных маневров на случай "настоящей войны". Как сообщает в пятницу, 10 марта, северокорейское государственное информагентство KCNA, накануне Ким Чен Ын в сопровождении дочери наблюдал за полевыми артиллерийскими учениями.

На фотографиях, опубликованных агентством, видно, что во время маневров было выпущено одновременно не менее шести ракет. Подразделение, подготовленное для "ударных миссий", произвело "мощный залп по намеченным водам" и продемонстрировало способность "противостоять реальной войне", пишет KCNA.

Инспектируя учения, Ким Чен Ын сказал военным быть готовыми к выполнению "двух стратегических задах: во-первых, сдерживать войну, а во-вторых, проявлять инициативу в войне". По словам северокорейского лидера, такие подразделения должны "постоянно усиливать различные имитационные учения для настоящей войны в различных ситуациях".

Республика Корея и США готовят маневры "Щит свободы"

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в последние несколько недель. Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген 5 марта призвал ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, указав, что они являются "безответственной эскалацией напряженности".

На совместной пресс-конференции 3 марта представители южнокорейских и американских военных сообщили, что с 13 по 23 марта проведут учения "Щит свободы" - самые масштабные за минувшие пять лет.

Deutsche Welle