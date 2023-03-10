Торговля детьми в Литве шокирует: объявления о детской проституции можно найти просто на рекламных сайтах

Сексуальная эксплуатация, порнография и вовлечение в преступную деятельность – это только некоторые формы торговли детьми. Хотя в Литве зарегистрировано немного случаев торговли детьми, эксперты согласны с тем, что не все случаи известны. Подчеркивается, что часто фактическая торговля детьми классифицируется как вовлечение в проституцию, что влечет за собой меньшее наказание. Однако эксперт, работающий с жертвами торговли людьми, призывает отказаться от этой стигматизирующей формулировки.

Болезненные случаи торговли детьми

Деятельность Центра по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией (ЦБТЛЭ) включает в себя помощь несовершеннолетним, ставшим жертвами таких форм торговли детьми, как сексуальная эксплуатация и вовлечение в совершение преступлений.

Кристина Мишинене, руководитель Центра, отмечает, что такая эксплуатация детей широко распространена по всей стране, но подавляющее большинство этих случаев было выявлено и расследовано в Западной Литве, практически одной и той же командой сотрудников правоохранительных органов.

"Очень болезненными были случаи продажи девочек, когда дети в течение длительного времени эксплуатировались взрослыми покупателями сексуальных услуг прямо у себя дома, причем объявления по типу "мы исполним все твои самые горячие мечты", "секс втроем, попробуй" размещались на публичных досках объявлений в Интернете. Одним словом, все было довольно открыто и цинично", - сказала Мишинене в интервью LRT.lt.

Она считает, что аналогичная ситуация складывается, когда детей эксплуатируют для совершения преступлений, что является еще более сложной для идентификации формой эксплуатации.

Кристина Мишинене / E. Blaževič/LRT nuotr.

"Сами жертвы обычно молчат, отрицая даже факт жестокого обращения с ними, панически боятся взрослых членов банды - расследование прекращается, или, что еще хуже, так называемые юные преступники осуждаются и начинают свой долгий путь по лабиринту тюрем", - отмечает руководитель Центра.

Детей сексуально эксплуатируют, заставляют попрошайничать и работать нелегально

Аурелиюс Гутаускас, председатель Уголовной коллегии Верховного суда Литвы и профессор юридического факультета Вильнюсского университета, объясняет, что торговля детьми - это часть явления торговли людьми, но гораздо более опасная, поскольку жертвами становятся дети. По словам профессора, это самое серьезное преступление, нарушающее права детей.

"Дети, в силу своего возраста, социальной и физической незрелости, еще не могут свободно выражать свою волю. Это делает их жертвами преступников, особенно это касается маленьких детей, потому что их соблазняют котфетами или игрушками. У них нет воли и свободы, чтобы противостоять этому соблазну, и они попадают в ловушку преступников", - сказал Гутаускас в интервью LRT.lt.

По словам судьи, обычно сексуальной эксплуатации подвергаются несовершеннолетние и малолетние, также распространена эксплуатация в целях порнографии, незаконного усыновления, нелегальной работы или попрошайничества. По словам Гутаускаса, в последнее время несовершеннолетние стали чаще вовлекаться в кражи и распространение наркотических веществ.

Русланас Ушинскас, прокурор отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Клайпедской региональной прокуратуры, добавляет, что торговля детьми признана на международном уровне как очень серьезное преступление, которое является серьезным нарушением прав ребенка.

Аурелиюс Гутаускас / L. Balandžio/BNS nuotr.

"Она направлена на очень уязвимую группу - детей, которые не достигли полной социальной, физической, умственной и психологической зрелости. (...) В результате дети подвергаются большей опасности, и риск стать жертвой преступления многократно возрастает", - сказал Р. Ушинскас в интервью LRT.lt.

Торговля детьми или проституция?

По словам руководителя Центра по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией К. Мишинене, в Литве официально выявлено всего несколько случаев торговли детьми, каждый год проводится еще одно расследование. Однако, по словам эксперта, чтобы понять, удалось ли искоренить это страшное преступление, необходимо глубже изучить Уголовный кодекс Литвы.

"Там могут быть некоторые сюрпризы. Самая очевидная ситуация - вовлечение и эксплуатация в проституцию. В расследованиях, которые не хотят, не могут и не желают увидеть и доказать факт торговли детьми, выбирают более легкий путь в расследовании и объясняют, что было согласие со стороны жертвы, которую не принуждали, и которая также получила выгоду", - критикует Мишинене.

Она также подчеркивает необходимость изменить закон и избавиться от "этой формулировки, которая клеймит жертв и благоприятствует торговцам детьми".

Русланас Ушинскас / R. Rumšienės/ LRT nuotr.

С 2012 по конец 2022 года в Литве было зарегистрировано 69 преступлений, связанных с торговлей детьми. По словам судьи Верховного суда А. Гутаускаса, с точки зрения статистики эти цифры невелики, но это известные преступления, а многие случаи не попадают в эту статистику.

Как отмечает Гутаускас, в Уголовном кодексе сексуальная эксплуатация детей с целью получения материальной выгоды разделена на несколько статей. В одном случае она классифицируется как торговля детьми, в другом - как извлечение прибыли из проституции несовершеннолетнего, а в третьем - как вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией. В последнем случае применяются несколько более мягкие санкции.

Классифицируется как менее тяжкое преступление

Торговля детьми наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет, а извлечение прибыли из проституции или вовлечение в проституцию несовершеннолетнего - лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

"Торговля детьми часто прикрывается этими более мягкими положениями. Если в проституционный бизнес вовлечен несовершеннолетний ребенок, если есть прибыль от проституции несовершеннолетнего, это, как говорят, моральное преступление, но это не торговля людьми. Я с этим не согласен. Можно категорически утверждать, что получение прибыли от проституции несовершеннолетних - это не что иное, как торговля людьми", - подчеркивает Гутаускас.

Гутаускас говорит, что обычно легче доказать, что ребенок занимается проституцией, чем что присутствовала торговля детьми.

"С другой стороны, даже в случаях торговли детьми нет необходимости доказывать обман, уязвимость или принуждение. Это автоматически является торговлей людьми, потому что ребенок уязвим просто в силу своего возраста. Это самый важный момент, но почему-то органы предварительного следствия пользуются этим преимуществом, предоставленным законом, чтобы применить более легкое наказание", - отметил судья.

Торговля детьми (ассоциативное фото) / Shutterstock nuotr.

Все чаще эксплуатация осуществляется членами семьи

По словам Гутаускаса, девочки чаще становятся жертвами сексуальной эксплуатации, в то время как мальчиков обычно эксплуатируют для воровства или попрошайничества. Дети, ставшие жертвами торговли людьми, обычно живут в уязвимых семьях, или находятся в детских учреждениях.

Прокурор Р. Ушинскас также утверждает, что чаще всего несовершеннолетние девочки эксплуатируются для проституции и порнографии. По его словам, жертвами чаще становятся дети из приемных семей, дети из семей социального риска, беспризорники и воспитанники спецшкол с нарушениями интеллекта.

Говоря о портрете преступника, судья Верховного суда Гутаускас отмечает, что торговцы детьми, как правило, сильны психологически, обычно имеют накопленный финансовый капитал и криминальный опыт, знают работу правоохранительных органов, используют методы конспирации.

"В большинстве случаев доминируют мужчины в возрасте до 30 лет, хотя в моей практике были и женщины, которые выступали в качестве сообщниц", - добавляет профессор юридического факультета ВУ.

Хотя эксплуатируемые дети обычно неизвестны преступникам, участились случаи, когда членов семьи продают и заставляют оказывать сексуальные "услуги".