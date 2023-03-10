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2023.03.10 14:25

Быть или не быть изменениям в налоговой системе Литвы?

ГС
Габриэле Сагайтите, LRT.lt 2023.03.10 14:25
деньги
деньги / E. Blaževič/LRT nuotr.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте не склонна комментировать планируемый пакет налоговых реформ до его регистрации. Однако она заявила, что налоговое бремя не увеличится, особенно для среднего класса. 

"Прежде всего, эти законопроекты нужно прочитать, разработать и зарегистрировать. В настоящее время этого нет, поэтому было бы безответственно комментировать этот вопрос", - сказала министр журналистам в преддверии заседания Сейма.

Однако, по ее словам, принципы, которые будут соблюдаться, очень четкие.

"Во-первых, не увеличивать налоговое бремя, особенно для среднего класса. Мы хотим поощрять людей инвестировать самостоятельно и таким образом экономить. Инвестиционный счет очень важен. Я бы не хотела пока комментировать другие вопросы, так как налоговый пакет еще не зарегистрирован ", - заявила министр.

Аушрине Армонайте
Аушрине Армонайте / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Социал-демократ Альгирдас Сисас перед заседанием Сейма заявил, что не думает, что налоговая реформа будет реализована в ближайшее время.

"Это правительство на самом деле не хочет никаких налоговых изменений. Что значит представить налоговые законы в мае? Это значит, в лучшем случае, просто внести их на рассмотрение, перенести на осень, осенью начать избирательные кампании и забыть о налогах. Я понимаю, что если бы налоги были внесены в первых числах марта, то их еще можно было бы принять до конца весенней сессии. Это не новый вопрос, и нас уже много лет критикуют все международные институты за неадекватность налогов в реальной жизни. К сожалению, рабочая программа абстрактна, в ней нет ни одного зарегистрированного закона", - сказал евродепутат журналистам.

LRT.lt напоминает, что на прошлой неделе правительство утвердило рабочую программу на весеннюю сессию, в которую включена налоговая реформа.

Два года назад Министерство финансов создало рабочую группу для пересмотра налоговых льгот и получило более 200 предложений по корректировке налоговой системы страны.

В состав группы вошли 48 членов из других министерств, государственных учреждений, бизнес-ассоциаций, профсоюзов и Сейма.

В начале этого года министерство объявило, что уже анализирует и систематизирует предложения, сделанные Целевой группой по пересмотру налоговых льгот.

деньги
Аушрине Армонайте
# Литва
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