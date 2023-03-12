«Доверяй, но проверяй». Подрыв в Беларуси военного самолета России – дело рук партизан или диверсия украинцев?

В конце февраля появилась информация о подрыве российского разведывательного самолёта А-50 на военном аэродроме Мачулищи. Российские СМИ предпочли никак не комментировать это событие, а белорусские СМИ только спустя четыре дня резко кинулись оспаривать взрывы, и даже показали видео летящего самолета. Правда, позже оказалось, что это видео было снято, когда самолет подлатали после диверсии и отправили на ремонт в Таганрог. Но на днях Александр Лукашенко объявил, что это был теракт, который подготовила СБУ, а не BYPOL.

В интервью русской службе радио LRT руководитель BYPOL Александр Азаров объяснил, что из-за подрыва самолета пострадала репутация Александра Лукашенко в глазах президента России.

- Две недели белорусская пропаганда отрицала взрывы на военном аэродроме, и вот на днях Александр Лукашенко неожиданно признал факт подрыва самолета. Почему произошла такая резкая смена риторики?

- Все это время они думали, как выйти из этой ситуации. Потому что ситуация была довольно критичной для режима Александра Лукашенко. Очень серьезно пострадал его имидж перед Владимиром Путиным, поскольку он персонально отвечает за все, что происходит на территории Беларуси. Пострадал, наверное, самый значимый российский объект – самолет, который не только ведет разведку и наводит ракетные удары по территории Украины, но также ведет разведку и по территории ЕС. Именно поэтому они так долго думали, как выкрутиться из этой ситуации.

Руководитель BYPOL Александр Азаров / Стоп-кадр из Youtube

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- На днях Александр Лукашенко заявил, что задержан «террорист украинских спецслужб», который причастен к взрывам на аэродроме Мачулищи. Есть ли у вас информация, действительно ли задержан диверсант, имеющий отношение к взрывам?

- Этот человек нам не знаком, кто это – мы не знаем. Может быть, это постановочные кадры, пока непонятно. Но если посмотреть само задержание, то на нем видно, что задержание постановочное. Сотрудники заходят очень спокойно, без напряжения, хотя они должны предполагать, что там находится очень опасный террорист, который может быть вооружен. Но на видео видно, что дверь открыта, сотрудники спецслужб зашли, а подозреваемый спокойно сидит, ждет их. Потом, когда его кладут на пол и надевают наручники, он без майки, – а выводят его уже в майке.

Мы изначально заявили, что участники этой акции – белорусские партизаны, которые потом сразу уехали из страны. Сейчас они находятся за границей, мы не будем называть, где конкретно, в целях их безопасности.

Если посмотреть, чем Александр Лукашенко занимался последние 30 лет, то мы видим, что он установил диктаторский, тоталитарный режим на территории Беларуси. Там ежедневно задерживают, пытают и сажают в тюрьмы невиновных людей. Можно получить срок за носки в цветах флага независимой Беларуси. На прошлой неделе Светлане Тихановской присудили 15 лет лишения свободы, а Павлу Латушко дали 18 лет.

Светлана Тихановская / Э. Блажевич/LRT nuotr.

Люди под пытками рассказывают то, что от них требуют. Раньше, когда беларусов задерживали, то им давали лист бумаги и приказывали написать, что они участники плана «Перамога», поэтому их задержали. Потом, когда этих людей выпускали, и они выезжали за границу, то они признавались, что под пытками соглашались написать такие слова. Как я ранее и говорил, они могут любого человека задержать и заставить его признаться в любых преступлениях, какие только придумают. Поэтому мы считаем, что человека с видео под пытками заставили признаться в том, чего он не делал.

Украина сейчас ведет политику нераздражения Лукашенко, мы все прекрасно знаем, что украинской стороне невыгодно проводить любые операции на территории Беларуси. Украина четко дает понять, что они не хотят раздражать Лукашенко, чтобы он не вступил в войну.

- В своей обличительной речи Александр Лукашенко очень нелицеприятно высказался в адрес Владимира Зеленского. Это была агрессивная речь, в которой были и угрозы, и оскорбления. Как вы считаете, изменится ли политика Украины в отношении Беларуси после такой риторики?

- Мне бы хотелось, чтобы изменилась, поскольку мы все прекрасно понимаем, что от Лукашенко не зависит, вступит ли белорусская армия в войну. Мы на своем канале выпустили расследование о встрече министров обороны России и Беларуси Сергея Шойгу и Виктора Хренина в Мачулищах в декабре. В нашем расследовании мы установили, что министры двух стран подписали дополнительное секретное соглашение к договору о создании совместной группировки белорусско-российских войск, согласно которому российская армия может находиться на территории Беларуси неограниченное время и в неограниченном количестве, то есть они могут прийти и уйти, когда захотят. Фактически, это является оккупацией территории Беларуси российскими войсками.

Министр обороны РБ Виктор Хренин / Стоп-кадр из Youtube

Кроме того, создается совместный штаб этой группировки, и мы понимаем, что командовать, конечно же, будет российский генерал, то есть белорусская армия будет подчиняется российским генералам. Если нужно будет отдать приказ вступить в войну белорусской армии, то его отдадут в Кремле, а не в Минске. Поэтому пора заканчивать заигрывания с Лукашенко.