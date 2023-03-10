Naujienų srautas

Литовский флаг на Телевизионной башне
Новости 15 мин. назад

По случаю 11 марта Телебашню украсил самый большой литовский флаг

Китайский лидер Си Цзиньпин
Новости 40 мин. назад

Си Цзиньпин избран председателем КНР на третий срок

Реджеп Тайип Эрдоган
Новости 45 мин. назад

Науседа обсудит с Эрдоганом безопасность Балтийского и Черного морей

Александр Лукашенко
Новости 1 ч. назад

Лукашенко подписал закон о смертной казни за "измену государству" для чиновников и военнослужащих

Кремль в Москве
Новости 1 ч. назад

Россия ввела санкции против 114 политиков и общественных деятелей из Литвы, Латвии и Эстонии

Дождь
Новости 1 ч. назад

Погода: сильные осадки и ветер

Деньги
Новости 1 ч. назад

Вильнюсские тепловые сети: жители столицы в феврале будут платить за отопление меньше, чем в январе

Литовский паспорт
Новости 2 ч. назад

Предложение в Сейме: граждане Литвы смогут сохранить гражданство страны-члена НАТО и ЕС

Компания Biriu kroviniu terminalas
Новости 2 ч. назад

LTG расторгает договора с Uosto vartai и Biriu kroviniu terminalas

Эрих Мария Ремарк
Новости 17 ч. назад

Немцы раскупают антивоенный роман Ремарка

Анна Мун
Новости 18 ч. назад

Любовь слепа: литовка несколько лет прожила в кошмаре - муж заперал ее в доме и пытал

Леонид Волков
Новости 19 ч. назад

Леонид Волков объявил о приостановке публичной деятельности

Разведка представляет оценку угроз для Литвы
Новости 19 ч. назад

Разведслужбы: Минск может интенсивнее использовать для разведки белорусов в Литве

Рига
Новости 20 ч. назад

Сейм Латвии на ночном заседании принял бюджет на 2023 год

Война России в Украине
Новости 20 ч. назад

Глава военной разведки Литвы: Россия готова продолжать войну в Украине еще два года

А. Изгородин
Новости 20 ч. назад

Экономист Изгородин: повышается базовая процентная ставка - брать ли кредит?

Новости

2023.03.10 09:19

Россия ввела санкции против 114 политиков и общественных деятелей из Литвы, Латвии и Эстонии

НГ
Новая газета – Балтия 2023.03.10 09:19
Кремль в Москве
Кремль в Москве / Vida Press nuotr.

Россия ввела санкции против 114 общественных деятелей стран Балтии.«Принято решение о включении в российский «стоп-лист» наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии», — сообщили в министерстве иностранных дел России.

Согласно сообщению российского министерства, санкции введены в качестве ответной реакции на лоббирование санкционных мер против России, вмешательство в дела РФ и разжигание русофобских настроений.

Имена попавших в санкционный список не называются. МИД России уточняет, что внесенные в санкционный лист люди «причастны к варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачивание киевского режима вооружениями».

Новая газета – Балтия

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme
Литовский флаг на Телевизионной башне
17 мин. назад

По случаю 11 марта Телебашню украсил самый большой литовский флаг

Китайский лидер Си Цзиньпин
42 мин. назад

Си Цзиньпин избран председателем КНР на третий срок

Реджеп Тайип Эрдоган
47 мин. назад

Науседа обсудит с Эрдоганом безопасность Балтийского и Черного морей

Александр Лукашенко
1 ч. назад

Лукашенко подписал закон о смертной казни за "измену государству" для чиновников и военнослужащих

Дождь
1 ч. назад

Погода: сильные осадки и ветер

Деньги
1 ч. назад

Вильнюсские тепловые сети: жители столицы в феврале будут платить за отопление меньше, чем в январе

Литовский паспорт
2 ч. назад

Предложение в Сейме: граждане Литвы смогут сохранить гражданство страны-члена НАТО и ЕС

Компания Biriu kroviniu terminalas
2 ч. назад

LTG расторгает договора с Uosto vartai и Biriu kroviniu terminalas

Эрих Мария Ремарк
17 ч. назад

Немцы раскупают антивоенный роман Ремарка

Анна Мун
5
18 ч. назад

Любовь слепа: литовка несколько лет прожила в кошмаре - муж заперал ее в доме и пытал

5
Клайпеда
6
2023.03.09 13:59

Русскоязычные жители Клайпеды получают лавину подозрительных звонков: задаются провокационные вопросы

6
Разведка представляет оценку угроз для Литвы
2023.03.09 14:45

Разведслужбы: Минск может интенсивнее использовать для разведки белорусов в Литве

Анна Мун
5
2023.03.09 15:48

Любовь слепа: литовка несколько лет прожила в кошмаре - муж заперал ее в доме и пытал

5
Леонид Волков
2023.03.09 15:13

Леонид Волков объявил о приостановке публичной деятельности

Война России в Украине
2023.03.09 14:10

Глава военной разведки Литвы: Россия готова продолжать войну в Украине еще два года

Эрих Мария Ремарк
2023.03.09 16:54

Немцы раскупают антивоенный роман Ремарка

Таллинн
2023.03.09 12:23

В Эстонии в нацменьшинства не считают российские каналы важным источником информации

А. Изгородин
2023.03.09 14:08

Экономист Изгородин: повышается базовая процентная ставка - брать ли кредит?

Война в Украине
2023.03.09 14:06

Россия и Украина обменялись военнопленными

Оружие
2023.03.09 11:23

В Эстонии россиян и белорусов лишили права носить оружие