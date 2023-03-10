Россия ввела санкции против 114 политиков и общественных деятелей из Литвы, Латвии и Эстонии

Россия ввела санкции против 114 общественных деятелей стран Балтии.«Принято решение о включении в российский «стоп-лист» наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии», — сообщили в министерстве иностранных дел России.

Согласно сообщению российского министерства, санкции введены в качестве ответной реакции на лоббирование санкционных мер против России, вмешательство в дела РФ и разжигание русофобских настроений.

Имена попавших в санкционный список не называются. МИД России уточняет, что внесенные в санкционный лист люди «причастны к варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачивание киевского режима вооружениями».

Новая газета – Балтия