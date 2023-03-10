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Новости

2023.03.10 09:19

Погода: сильные осадки и ветер

РЛ
Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.03.10 09:19
Дождь
Дождь / I. Gelūno/ BNS nuotr.

В ночь на пятницу температура в Литве местами опустилась до 18 градусов ниже нуля. По словам синоптиков, в ближайшие дни такого мороза не будет, но нас ждут обильные осадки. 

В пятницу будет облачно, без прояснений. Во многих районах ожидаются осадки, преимущественно снег. Ближе к вечеру выпадут осадки в виде мокрого снега с дождем, а в южной части страны ожидаются дожди.

Ветер будет сильным и порывистым. Температура будет колебаться от 0 до 5 градусов выше нуля.

В субботу ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью будет восточный со скоростью 6-11 м/с, днем сменится на северный и северо-западный с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха составит 0-5 градусов ниже нуля ночью и 2-3 градуса тепла днем.

# Литва
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