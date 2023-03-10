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2023.03.10 08:05

LTG расторгает договора с Uosto vartai и Biriu kroviniu terminalas

B
BNS, LRT.lt 2023.03.10 08:05
Компания Biriu kroviniu terminalas
Компания Biriu kroviniu terminalas / A. Kubaičio/BNS nuotr.

В рамках усиления превенции уклонения от санкций, находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компания Lietuvos geležinkeliai (LTG) заявляет, что расторгает договоры с клайпедскими компаниями Uosto Vartai и Biriu kroviniu terminalas (BKT), потому что они попытались обойти санкции во второй раз.

«Мы направили предупреждения как Uosto vartai, так и Biriu kroviniu terminalas о том, что их деятельность несовместима с национальной безопасностью и представляет огромный риск для нашей репутации», — заявил журналистам директор по вопросам устойчивого развития компании Эдвинас Керза после закрытого заседания Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) в четверг.

«Во-первых, нулевая толерантность к риску. Это означает, что если наш партнер, с которым мы сотрудничаем, попытается обойти санкции и сделает это во второй раз, мы автоматически расторгаем с ним договор. И мы уже сделали это с несколькими такими компаниями», — добавил он.

По словам Керзы, эти компании могут обратиться в госведомства и попробовать доказать, что LTG неправа. По его словам, новая санкционная политика согласовывается с акционером Министерством транспорта.

Центр журналистских расследований Siena ранее сообщал, что Uosto vartai и Biriu kroviniu terminalas могли участвовать в ввозе карбамидных удобрений из Беларуси в Литву от подсанкционной компании «Гродно Азот».

Виталиюс Басинас, единственный акционер и руководитель компании по экспедированию, фрахтованию судов и агентированию грузов Uosto Vartai Виталий Басин отказался комментировать BNS ситуацию в связи с тем, что еще не ознакомился с документами.

Отчеты Uosto vartai за 2021 год, представленные в Реестровый центр, показывают, что в прошлом году компания получила 293 тыс. евро дохода и понесла 11 тыс. евро убытков. Uosto vartai была основана в 1994 году тремя физическими лицами.

BNS пока не удалось связаться с менеджерами BKT.

30% акции БКТ принадлежат белорусскому производителю удобрений «Беларуськалий», продукция которого ранее экспортировалась через этот терминал, но из-за западных санкций их погрузка была остановлена ​​в феврале прошлого года. Крупнейший акционер терминала Игорь Удовицкий теперь напрямую владеет 5% и 65% акциями компании - опосредованно, через швейцарскую компанию Hasenberg, 100% которой акции принадлежат латвийской Fortis Asset Management, подконтрольной также Удовицкому.

# Литва
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