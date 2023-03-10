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2023.03.10 08:18

Предложение в Сейме: граждане Литвы смогут сохранить гражданство страны-члена НАТО и ЕС

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BNS, LRT.lt 2023.03.10 08:18
Литовский паспорт
Литовский паспорт / E. Blaževič/LRT nuotr.

Рабочая группа Сейма Литвы выдвигает формулировки относительно легализации множественного гражданства: предлагается в следующем году одновременно с выборами президента провести  по этому вопросу референдум.

На референдум будет вынесена поправка к Конституции, которая отменит запрет на двойное гражданство из основного закона страны. Условия ее получения и запреты будут установлены в главном законе страны.

Предлагается законодательно закрепить положение, что гражданин Литвы не утрачивает гражданство после приобретения гражданства стран, входящих в Европейский Союз, Европейское экономическое пространство, НАТО и Организацию экономического сотрудничества и развития.

"Мы предлагаем конституционный закон, который будет предусматривать случаи, когда гражданин Литвы может быть гражданином другого государства", - заявила на пресс-конференции в четверг руководитель рабочей группы Даля Асанавичюте.

В законе будет определено, что ограничения на двойное гражданство будут установлены только для тех, кто выбрал гражданство стран, не отвечающих критериям европейской и евроатлантической интеграции.

Это будут члены союзных государств Беларуси и России, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, других политических, экономических и иных союзов или содружеств, созданных на территории бывшего СССР.

Референдум по поправкам к Конституции о легализации множественного гражданства планируется вместе с президентскими выборами в мае 2024 года.

# Литва
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