Предложение в Сейме: граждане Литвы смогут сохранить гражданство страны-члена НАТО и ЕС

Рабочая группа Сейма Литвы выдвигает формулировки относительно легализации множественного гражданства: предлагается в следующем году одновременно с выборами президента провести по этому вопросу референдум.

На референдум будет вынесена поправка к Конституции, которая отменит запрет на двойное гражданство из основного закона страны. Условия ее получения и запреты будут установлены в главном законе страны.

Предлагается законодательно закрепить положение, что гражданин Литвы не утрачивает гражданство после приобретения гражданства стран, входящих в Европейский Союз, Европейское экономическое пространство, НАТО и Организацию экономического сотрудничества и развития.

"Мы предлагаем конституционный закон, который будет предусматривать случаи, когда гражданин Литвы может быть гражданином другого государства", - заявила на пресс-конференции в четверг руководитель рабочей группы Даля Асанавичюте.

В законе будет определено, что ограничения на двойное гражданство будут установлены только для тех, кто выбрал гражданство стран, не отвечающих критериям европейской и евроатлантической интеграции.

Это будут члены союзных государств Беларуси и России, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, других политических, экономических и иных союзов или содружеств, созданных на территории бывшего СССР.

Референдум по поправкам к Конституции о легализации множественного гражданства планируется вместе с президентскими выборами в мае 2024 года.