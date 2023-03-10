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Новости

2023.03.10 09:15

Вильнюсские тепловые сети: жители столицы в феврале будут платить за отопление меньше, чем в январе

E
ELTA, LRT.lt 2023.03.10 09:15
Деньги
Деньги / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В марте жители столицы получат более низкие счета за отопление за февраль, чем полученные за январе. В среднем за отопление квартиры площадью 50 кв. м в отремонтированном доме жителей заплатят около 50 евро (57 евро - в январе), а в неотремонтированном многоквартирном доме - 85 евро (96 евро - в январе), сообщает компания Вильнюсские тепловые сети.

По данным Государственного совета по регулированию энергетики, в феврале киловатт-час тепла в Вильнюсе стоил меньше всего среди крупных городов Литвы - 7,56 цента без НДС. Это на 27% меньше, чем в тот же период прошлого года, когда цена тепла составляла 10,37 цт/кВтч без НДС. В среднем за отопление квартиры площадью 50 кв. м в отремонтированном доме потребители платили около 71 евро, а в не отремонтированном многоквартирном доме - 122 евро. В этом году жители Вильнюса платят за тепло по одной из самых низких цен в Литве.

"(...) Цена на тепло - один из факторов, напрямую определяющих размер счета, но температура наружного воздуха также важна. В феврале средняя температура наружного воздуха в столице составила -1 °C, в то время как в январе столбик термометра зафиксировал -0,1 °C. Несмотря на то, что месяц был холоднее, благодаря более низкой цене на тепло и более короткому месяцу счета клиентов снижаются второй месяц подряд", - говорит Лауринас Якубаускас, руководитель группы по работе с клиентами Вильнюсских тепловых сетей.

В марте тепло в столице будет еще дешевле. В первый месяц весны жители Вильнюса будут платить 6,97 центов за киловатт-час тепла без учета НДС.

Вильнюсские тепловые сети напоминают, что сумма счетов определяется не только ценой тепла, но и количеством потребленного. Она зависит не только от температуры наружного воздуха. Энергоэффективность зданий и индивидуальные привычки потребления являются важными факторами, влияющими на счет.

По словам Л. Якубаускаса, жители отремонтированных домов оплачивают счета за отопление на 40% ниже.

"Наши данные показывают, что в зависимости от энергоэффективности жилого дома, которая влияет на количество потребляемого тепла, сумма счета может отличаться даже в несколько раз", - говорит он.

Например, жители старых, неэнергоэффективных домов заплатят за отопление квартиры площадью 50 квадратных метров в феврале в среднем 85 евро, в то время как средний счет для жителей отремонтированных домов составит 50 евро. Жители самых энергоэффективных домов, построенных после 2014 года, платят в среднем 27 евро", - сказал Якубаускас.

# Литва
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